Ibarrola (UPN) asegura que el Gobierno de Chivite "amplía la sombra de corrupción conforme conocemos más datos"

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que el Gobierno de Chivite "amplía la sombra de corrupción conforme conocemos más datos" y ha acusado a la presidenta de intentar "desesperadamente reescribir un relato que le ahoga" en torno al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Así lo ha afirmado en el el Consejo Político que el partido ha celebrado este viernes por la tarde en Pamplona. Ibarrola ha dedicado el inicio de su intervención al "valor de la mujer" y, en especial, a María Corina Machado, "que ha enfrentado con valentía la represión y la injusticia, defendiendo la libertad y la democracia en su país" y que ha considerado "digna merecedora del Premio Nobel de la Paz".

Asimismo, ha rechazado el feminismo "contaminado por discursos ideológicos", que "guarda silencio ante los repugnantes audios de Koldo y Ábalos" y "tapa el escándalo de las pulseras anti-maltrato". Sobre esta cuestión, ha dicho a la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, que "utilización política" no es hablar de las incidencias en estos dispositivos sino "ocultar" estos datos. De la misma manera, ha expresado su apoyo hacia la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda, víctima de "una vejación que ninguna mujer debería sufrir jamás por el mero hecho de participar en política".

Cristina Ibarrola ha destacado que "el Gobierno de María Chivite agoniza" y ha asegurado que es "incapaz de gestionar con rigor" al estar "más preocupado por tapar sus vergüenzas que por resolver los problemas reales de los ciudadanos o por impulsar políticas de desarrollo y futuro para Navarra". Un ejecutivo, ha continuado, "incapaz de explicar cómo ha podido adjudicar 76 millones de euros a la empresa de Santos Cerdán" y que "amplía la sombra de corrupción conforme conocemos más datos" entorno a la adjudicación de Belate, a la que se añade ahora, ha remarcado, "otro expediente de la N-121-A que está en la Oficina Anticorrupción".

Ha acusado al Gobierno de Chivite de tratar "desesperadamente de reescribir un relato que le ahoga" pero "no podrá reescribir que el todopoderoso Santos Cerdán, al que María Chivite y todo el PSN obedecía y admiraba, hoy está en la cárcel". "Hay un silencio atronador de María Chivite y de todo el Partido Socialista alrededor de Santos Cerdán", ha reprochado, para sentenciar que "ese silencio de María Chivite sobre Cerdán la hace cómplice".

"Cuando un partido ve cómo se enriquecen con dinero público cargos públicos o personas de su entorno y no hay ni una dimisión, ni un cese, ni una disculpa pública, eso no es falta de reflejos. A eso se le llama falta de ética", ha espetado la presidenta de UPN, quien ha resaltado que la sociedad navarra exige que "seamos ejemplo de ética, transparencia, responsabilidad, verdad, coherencia y honradez". "Navarra merece un gobierno sin sombra alguna de corrupción", ha reivindicado.

Por otro lado, Ibarrola ha cargado contra la fiscalidad de Navarra que "asfixia a las familias, frena a los emprendedores y castiga a las clases medias", a lo que ha añadido la subida de la cuota de autónomos planteada por la ministra Elma Saiz. "Los autónomos en Navarra necesitan facilidades, apoyo, incentivos y soluciones. No castigarles más, cuando son un motor fundamental de desarrollo socioeconómico y empleo", ha defendido.

Otro reto de futuro, ha dicho, pasa por "incrementar la potencia eléctrica que permita a nuestras empresas crecer, atraer nuevas inversiones y asegurar que la gran industria navarra" tenga "la energía que necesita para ser competitiva". Al respecto, ha mostrado su "preocupación" por que "Navarra no haya logrado hasta la fecha que se incluya esa demanda en la planificación eléctrica del Estado, saliendo claramente perjudicada respecto a comunidades vecinas como País Vasco o Aragón". A todo ello, ha añadido la necesidad de "agua y buenas conexiones", reprochando los "retrasos y promesas incumplidas" en el Canal de Navarra y el TAV.

"Todo eso requiere planificación, voluntad política y un gobierno que piense en el mañana, no en sobrevivir al susto que puede llegar al día siguiente", ha destacado la regionalista, que ha advertido que "mientras Chivite parchea sus grietas de corrupción, Navarra pierde oportunidades".

La presidenta de UPN ha asegurado que la sociedad navarra está pidiendo "un liderazgo nuevo, sereno, firme y honesto", que "crea en la capacidad de esta tierra para reconstruir una Navarra más próspera, más justa y más libre". "A pesar del ruido, de los escándalos, de la desilusión, de la corrupción, Navarra tiene futuro", ha resaltado. "Mientras unos se resignan a subsistir en el presente, nosotros queremos conquistar el futuro. Sánchez y Chivite pasarán más pronto que tarde", ha concluido.