Ibarrola (UPN) condena los "disturbios de kale borroka" por la visita de Vito Quiles a Pamplona

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, acompañada por los parlamentarios de su partido. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha expresado su "rotunda condena" por los "disturbios de kale borroka" que se produjeron este jueves, en el marco de una protesta en contra de la visita de Vito Quiles, "con destrozos, con una violencia impropia de la convivencia en esta ciudad". "Nada, absolutamente nada, justifica la violencia", ha manifestado.

En un vídeo publicado en su perfil en la red social X, Ibarrola ha considerado "lamentable" las declaraciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, "que ha sido incapaz de condenar la violencia extrema que vivimos ayer de los de siempre, de la izquierda radical abertzale".

Para la regionalista, es "impresentable que haya grupos políticos, como el Partido Socialista de Navarra, que intenten justificar planes de convivencia liderados por EH Bildu". "Es evidente cuál es la convivencia de EH Bildu, la vimos ayer, quemando contenedores, tirando piedras, haciendo que la gente no pueda salir de sus casas y que tengan que cerrar comercios", ha destacado.

Y ha criticado que el PSN "los necesita para seguir manteniéndolos en el poder" y "le da igual poner" de alcalde de Pamplona a Asiron, de EH Bildu, "que es incapaz de condenar este tipo de actuaciones".