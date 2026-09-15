Ibarrola ve "inaudito" que Chivite "se sorprenda de lo que dicen sus socios" tras la reunión sobre Belate

Archivo - Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "es inaudito" que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "se sorprenda de lo que dicen sus socios" tras la reunión mantenida el lunes para abordar la situación de las obras del túnel de Belate.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Ibarrola ha considerado que Chivite "está en un callejón sin salida y cada vez queda más evidente que esta adjudicación, desde el inicio, estaba repleta de ilegalidades y que lo que mal empieza, mal acaba".

"Es inaudito que la presidenta se sorprenda de lo que dicen sus socios", ha apuntado, tras añadir que Chivite "se debería sorprender de que esta adjudicación se haya dado a una empresa en la que está Santos Cerdán", de que la pareja del socialista Ramón Alzórriz "trabajara en esa empresa que resultó adjudicataria", y "de que no se haya seguido ninguna recomendación de los servicios jurídicos desde la adjudicación hasta estos días".

"Igual habría que haber estado ahí -en la reunión de ayer- con micrófonos, porque cada uno ha salido con una idea. El Partido Socialista sigue diciendo que aquí no pasa nada, que ya buscaremos la manera de pagar algo que todos los jurídicos, desde la mesa de contratación hasta todos los que han ido después, el interventor general o el informe que acabamos de conocer, dicen que no se podía pagar. No sé qué seguridad jurídica va a encontrar en algo que dicen que no se puede pagar, no entiendo cómo se puede encontrar seguridad jurídica para pagar algo que te dicen que no puedes pagar", ha señalado.

Contigo-Zurekin, ha continuado, "está súper tranquilo porque no se va a pagar un solo euro". "No sé qué seguridad están encontrando para pagar algo que dicen que no van a pagar", ha añadido Ibarrola, que ha añadido que Geroa Bai "sigue sorprendido y exigiendo explicaciones".

"Desde luego nosotros estaremos muy atentos a las explicaciones que pueda dar María Chivite mañana -en el Parlamento de Navarra-, pero independientemente del recorrido que esta adjudicación tenga en el informe que se está haciendo de la UCO o lo que pueda decir la justicia, en esta adjudicación hay una responsabilidad política en mayúsculas que María Chivite, presidenta de este Gobierno, no ha asumido desde el primer momento, y cada vez se hace una bola mayor, y es independiente de lo que ocurra con la investigación y con la justicia", ha remarcado.

A su juicio, "la responsabilidad política es de María Chivite en este despropósito" y debería haberla "asumido hace mucho tiempo". "Es la única gran infraestructura, obra, que ha realizado su Gobierno, con un presupuesto que duplica al de hace 10 años. Poco más hay que decir", ha concluido Ibarrola.