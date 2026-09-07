Iciar Les (UPN) deja el Ayuntamiento de Tudela por motivos personales y le sustituye en el cargo Eugenio Miramón

Eugenio Miramón - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iciar Les (UPN) dejará de ser concejala del Ayuntamiento de Tudela por motivos personales y, en consecuencia, también cesará como concejala delegada de Cultura. Eugenio Miramón ocupará su puesto como nuevo concejal de UPN a partir del pleno de octubre y la concejala Verónica Gormedino pasará a asumir las competencias de la EPEL Tudela-Cultura.

En concreto, según han informado desde el Ayuntamiento de Tudela, la salida de Iciar Les se hará efectiva en el pleno del mes de septiembre. Tras su marcha, y una vez que corra la lista electoral de UPN, Miramón se incorporará a la Corporación municipal como nuevo concejal en el pleno del mes de octubre.

Esta modificación dará lugar a una reestructuración de las competencias dentro del equipo de Gobierno municipal. De este modo, la concejala de Festejos, Verónica Gormedino, pasará a asumir también las competencias de la EPEL Tudela-Cultura.

Por su parte, Eugenio Miramón se hará cargo del resto de las áreas que hasta ahora ha venido gestionando Verónica Gormedino: Agricultura, Montes, Caza, Medio Ambiente, Protección Animal, Sanidad y el Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

El alcalde, Alejandro Toquero, y el resto del equipo de Gobierno agradecen a Iciar Les "el trabajo desarrollado durante su etapa como concejala y de forma muy especial su labor al frente de la EPEL Tudela-Cultura".

Igualmente, agradecen el trabajo realizado por la concejala Reyes Carmona, quien, de manera provisional, se ha ocupado en estos últimos meses de la gestión cultural en el Ayuntamiento de Tudela.

Toquero ha destacado que el equipo se siente "orgulloso" del trabajo llevado a cabo por Iciar Les, "un trabajo que sitúa en lo más alto del pabellón la promoción de la actividad cultural en Tudela durante los últimos años".

El alcalde ha trasladado su "deseo" de que la salida de Iciar Les del Ayuntamiento de Tudela "no suponga un adiós definitivo, sino un hasta pronto, con la esperanza de que la ciudad pueda volver a contar con ella en el futuro".

En cuanto a la incorporación de Eugenio Miramón, Toquero ha puesto en valor "su enorme valía, su predisposición y sus ganas de sumarse al equipo de Gobierno". El alcalde ha señalado que Miramón llega con "ilusión y muchas ganas de trabajar" y ha destacado su "disposición" para comenzar a desarrollar sus nuevas responsabilidades en cuanto tome posesión de su cargo de concejal.

Con esta reestructuración, el Ayuntamiento de Tudela "garantiza la continuidad del trabajo desarrollado en las distintas áreas municipales y adapta la distribución de competencias a la nueva composición del equipo de Gobierno".