El IES Plaza de la Cruz, reconocido como "centro referencial de la enseñanza del idioma y la cultura francesa"

Acto de entrega del sello 'LabelFrancÉducation' en el IES Plaza de la Cruz - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona ha recibido este martes el sello de calidad 'LabelFrancÉducation' que le acredita como "centro educativo referencial de la enseñanza en lengua francesa por su calidad y compromiso con la enseñanza bilingüe en francés".

La cónsul general de Francia en Bilbao, Marianne Carré, y el agregado de cooperación educativa de la embajada de Francia en España, Damien Guyard, han entregado una placa conmemorativa en un acto oficial desarrollado en el propio instituto, en presencia de representantes institucionales franceses, dirección del centro, alumnado y del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno.

'LabelFrancÉducation' es un sello de calidad para la educación bilingüe francófona en el extranjero emitido por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores (MEAE) del Gobierno de Francia por un periodo máximo de tres años renovable, y tiene como objetivo promover los sectores bilingües francófonos (públicos y privados) fuera del país galo.

Puede expedirse para los niveles de Educación Primaria y/o Secundaria del currículo escolar nacional oficial (excluido el currículo escolar francés) y "contribuye a la influencia de la lengua y la cultura francesas".

El IES Plaza de la Cruz "se consolida así como referente educativo en la Comunidad foral al ser el único centro público navarro que ofrece tres programas plurilingües en alemán, francés e inglés".

El instituto navarro formará parte a partir de ahora, junto a otros dos centros navarros, IES Benjamín de Tudela y colegio San Cernin, de "una red de institutos de excelencia que destacan por su calidad y compromiso con la enseñanza bilingüe en francés, así como por su contribución a la difusión de la cultura francesa".

Este distintito internacional reconoce "tanto el esfuerzo del equipo directivo por fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras como la labor del profesorado de francés y de DNL (disciplinas no lingüísticas), que durante todos estos años ha promovido la lengua francesa y su cultura" a través de actividades como el intercambio anual con un centro escolar de la ciudad de Angers (más de veinte años) o diversos proyectos internacionales en colaboración con otras materias y países (como eTwinning y Erasmus+, entre otros) y la celebración del Día de la Francofonía.

El agregado de cooperación educativa de la embajada de Francia en España, Damien Guyard, ha destacado que "IES Plaza de la Cruz es un ejemplo para Francia por la solidez de su oferta educativa". Ha añadido que es de hecho, "el único instituto de la zona norte de España con esta oferta de enseñanza del francés".

Por su parte, la cónsul general de Francia en Bilbao, Marianne Carré, se ha dirigido al alumnado para señalarles que "conocer otra lengua abre también muchas otras puertas de cara al futuro".

Además, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha resaltado en su intervención que el reconocimiento "es el fruto del trabajo constante de los equipos docentes, de la implicación de las familias, del entusiasmo de los alumnos y alumnas, y de la voluntad firme de un centro que cree en la educación como motor de progreso, cohesión y futuro compartido".

Por su parte, la directora de IES Plaza de la Cruz, Amaya Goñi, ha felicitado a todos los presentes por el reconocimiento a "un esfuerzo conjunto" que va, ha dicho, "mucho más allá que la enseñanza de un idioma", en un centro que el 17 de noviembre "cumplió 180 años y es toda una referencia educativa en la Comunidad foral".

La obtención del sello 'LabelFrancÉducation' permitirá a IES Plaza de la Cruz acceder a recursos gratuitos y oportunidades de formación para el profesorado de francés y de disciplinas no lingüísticas (DNL) impartidas en este idioma.

La directora de IES Plaza de la Cruz, Amaya Goñi, ha expresado su "satisfacción" por el galardón y ha manifestado que "el centro educativo no solo promueve una enseñanza bilingüe de alta calidad".

Alumnado de intercambio con el Collège Mongazon de Angers y de movilidades Erasmus+ a Francia ha participado en el acto narrando sus experiencias. Desde febrero de 2012 se ha concedido el sello 'LabelFrancÉducation' a 716 centros docentes en 67 países. 122 están en España, el país con "la mayor red 'LabelFrancÉducation' del mundo".