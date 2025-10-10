La Iglesia navarra cuenta con 428 misioneros repartidos por 57 países de África, América, Europa y Asia

El arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló; el director de Obras Misionales Pontificias en Navarra, Óscar Azcona; y la secretaria nacional de la Obra de San Pedro Apóstol en México, Gloria Guadalupe Hernán, en la presentación del Domund 2025. - EUROPA PRESS

Con motivo del Domund, el arzobispo Roselló ha destacado que los misioneros son "luz entre los pueblos" y apela a las vocaciones

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia en Navarra cuenta con un total de 428 misioneros repartidos por 57 países de cuatro continentes. La mayor parte (346) desarrolla su labor en 21 países de América, mientras que en Europa hay 34 misioneros navarros en diez países, en África un total de 32 distribuidos en 18 países y en Asia son 16, repartidos en ocho países.

Así se ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa en la que se ha presentado la campaña del Domund 2025, que se celebra el 19 de octubre bajo el lema 'Misioneros de esperanza entre los pueblos'. Ha contado con la participación del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló; el delegado de misiones y director de Obras Misionales Pontificias en Navarra, Óscar Azcona; y la secretaria nacional de la Obra de San Pedro Apóstol en México, Gloria Guadalupe Hernández.

En su intervención, Roselló ha definido a los misioneros como "la esperanza de los pueblos del Sur, del tercer mundo", y ha destacado que "en los sitios más perdidos siempre te encuentras un misionero o una misionera".

Ha insistido en que un misionero es "luz entre los pueblos, es palabra y abrazo", sobre todo entre los "pueblos que sufren" y, por eso, "llegan a todas partes del mundo". "Siempre se quitan lo imprescindible para entregarlo a los pobres", ha subrayado. Por ello, ha pedido que haya "misioneros vocacionados para que sean esperanza en un mundo de fracaso, desesperación, hambre, conflicto, guerra y desastres naturales".

Óscar Azcona, director de Obras Misionales Pontificias en Navarra, ha recordado que el 14 de abril de 2026 se cumplirá el centenario de la celebración del Domund. Para la jornada de este año, ha explicado, el primer objetivo es "animar la oración por las misiones y por las mujeres y hombres que los llevan a cabo". Así, este año la celebración del Domund tendrá lugar el domingo 19 de octubre, a las doce del mediodía, en la parroquia de Santa Engracia de Sarriguren, que estará presidida por el arzobispo Roselló.

El segundo objetivo es la "animación misionera", "una realidad posible en la vida de las personas". Así, ha continuado, se busca "dar a conocer la labor misionera de la Iglesia con los rostros concretos".

Azcona ha llamado a "ayudar para que los misioneros tengan sus recursos" y ha remarcado que "con un poco de lo que damos aquí" se hacen "grandes cosas" en los países de destino de las misiones. "Sin el Domund no podría existir la Iglesia en los territorios de misiones", ha manifestado.

Los donativos para el Domund se pueden realizar físicamente en las parroquias pero, también, a través de Bizum (número 00685); por teléfono, llamando al 915900041; por transferencia bancaria al número de cuenta ES32 0049 5117 2821 1009 4950; o por la web www.domund.es.

Finalmente, Gloria Guadalupe Hernández, Esclava Misionera de Jesús, ha relatado su experiencia como secretaria nacional de la Obra de San Pedro Apóstol en México.

Según ha explicado, su congregación fue fundada por un sacerdote navarro y, además, estudió en Pamplona y recorrió diferentes parroquias en la Comunidad foral. Algo que le ha permitido que "crezca mi espiritualidad misionera". En este sentido, ha destacado que las Obras Misionales Pontificias de México y Navarra "somos una familia misionera, no somos dos instituciones ajenas".

Para Hernández, el Domund es una oportunidad para "promover la vocación misionera" y ha llamado a que "contagiemos a muchos jóvenes, familias y sacerdotes de la necesidad muy grande que hay en muchos lugares".

Según ha destacado, en México el Domund "no es nuestro inicio, es la recogida de lo que hacemos durante todo el año", visitando colegios, parroquias y diócesis "promoviendo la cooperación misioneras". Ha señalado que en el país la situación "es muy difícil a nivel general, lo que hace que la gente sea "generosa".

MAS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS EN 2024

En el ejercicio 2024, la recaudación total en España ascendió a 9,6 millones de euros, la segunda más elevada del mundo tras Estados Unidos. La Archidiócesis de Pamplona y Tudela fue la cuarta con mayor aportación, 548.364 euros, tras las diócesis de Madrid, Valencia y Sevilla. No obstante, si se tiene en cuenta la población, la Comunidad foral se sitúa en cabeza.

Estas cantidades proceden en buena medida de la colecta de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebró el 20 de octubre. También a través de las cuota periódicas domiciliadas de muchos fieles, así como, herencias y legados de personas que dejan sus bienes "para ayudar a paliar las necesidades atendidas por la Iglesia en los territorios de misión".