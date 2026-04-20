Imputado un conductor de 55 años por un delito de tráfico de drogas

Detalle de las sustancias intervenidas. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Elizondo han imputado, por un delito de tráfico de drogas, al conductor de un vehículo interceptado en un control rutinario en la carretera N-121-A, a la altura de Ventas de Arraiz.

El investigado, un varón de 55 años, y su acompañante levantaron las sospechas de los agentes intervinientes por lo que fueron identificados y se procedió a un registro minucioso tanto de sus pertenencias como del vehículo, hallando 6 gramos de metanfetamina ('cristal'), dosis de marihuana, así como 10 botes de la droga conocida como 'popper', además de una pipa de cristal y la cantidad de 600 euros en billetes, todos ellos de 50 euros.

A su vez el conductor fue denunciado por dar positivo en la sustancia de anfetamina/metanfetamina en el test indiciario de drogas.

Según ha explicado la Policía Foral, "el popper es un tipo de droga de la familia de los nitritos que se consume por vía inhalatoria". "Es el nombre más común con el que se conoce a las sustancias químicas inhalantes compuestas por el nitrito de amilo, isobutilo o butilo. Los poppers provocan sensación de euforia, vasodilatación y aumento del deseo. Son sustancias psicoactivas que pueden comprometer gravemente la salud".

Por otro lado, a lo largo de la semana se han recogido en las Oficinas de Atención Ciudadana de la Policía Foral un total de 250 denuncias penales. Por tipologías, destacan 53 por delitos de hurto, 52 denuncias por diferentes tipos de estafas, 18 por lesiones, la mayoría producidas en el ámbito del ocio nocturno.

En cuanto a las detenciones, 40 han sido las personas detenidas, destacando 17 por delitos relacionados con la violencia contra la mujer, 3 detenidos por delitos de apropiación indebida, 3 por delitos de daños, 3 por atentados contra los agentes intervinientes y otros 3 detenidos más por diferentes quebrantamientos de condenas.