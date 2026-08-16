Se incendia un camión que transporta coches tras salirse de la vía en Sunbilla

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un camión que transportaba coches se ha incendiado este domingo tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 52 de la N-121-A, en el término municipal de Sunbilla. El vehículo y su carga han ardido y el fuego se ha propagado a la vegetación de alrededor pero ha sido controlado rápidamente.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 7.08 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de los parques de Oronoz y Cordovilla, a bomberos voluntarios de Bera, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil.

Como consecuencia del siniestro vial ha resultado herido un varón de 49 años, con una contusión en una mano de carácter leve. Ha sido trasladado al centro de salud de Santesteban.