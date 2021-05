Induráin afirma que los cambios en restricciones serán "progresivos" y que "no habrá vacío legal"

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que los "matices y cambios" que se puedan dar en las medidas de restricción ante el Covid-19 serán "progresivos y medidos", sujetos a la evolución de la pandemia, y ante el fin del estado de alarma ha asegurado que "no va a haber vacío legal".

Induráin ha respondido a una pregunta de Izquierda-Ezkerra en el pleno de la Cámara foral sobre las medidas para evitar los contagios por Covid-19 y garantizar la seguridad jurídica a partir del próximo 9 de mayo y ha recordado que hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) "ha venido ratificando todas las propuestas que se han hecho con o sin estado de alarma".

Ha recordado la consejera que "está por ver" si el TSJN avala las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno foral a partir del domingo, que incluyen el levantamiento del cierre perimetral de Navarra, mantener el toque de queda o el cierre de interiores de hostelería, y ha remarcado que "va a ser una cuestión de poco tiempo el conocer su decisión".

"Pero en ningún caso va a haber un vacío legal", ha asegurado Induráin, para señalar que "en el momento que entra en efecto la orden foral, que será a las 00.00 horas del domingo día 9, en poco plazo esperamos conocer la decisión". "No va a haber un vacío legal de indicaciones ni de instrucciones a la ciudadanía", ha insistido la consejera.

Asimismo, ha destacado que si bien es importante la fecha del 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, Navarra "tenía ya antes de su promulgación una hoja de ruta propia con un amplio abanico de indicadores y medidas" y ha subrayado que "ha sido nuestra guía fundamental y lo va a seguir siendo". Por tanto, ha agregado, "no hay un vacío en cuanto a esta caja de herramientas que vamos a tener después del 9 de mayo".

Según ha expuesto, desde un punto de vista sanitario, "lo más importante es el continente y no el contenido". Así, según ha expuesto, que "las medidas tengan un soporte legal es importante, pero lo sustancial es que sean eficaces o no en la contención y propagación del virus". "Es evidente que los diferentes rangos normativos pueden proporcionar mayor o menor agilidad, pero en cualquier caso lo estábamos haciendo" ha manifestado.

En esta línea, ha incidido en que "en esta pandemia el rigor es un plus clave en la gestión" y ha destacado que "siempre hemos tratado de dar argumentos" para las medidas y "lo estamos haciendo con razones a los jueces, alcalde, en el Parlamento y a la ciudadanía".

De este modo, ha insistido en que desde Navarra, de cara al levantamiento del estado de alarma, se va a "reconfigurar desde nuestras propias competencias forales un marco normativo suficiente que nos permita combinar cierta flexibilización con un nivel de restricción acorde con el riesgo sanitario".

Por su parte, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado su "preocupación" por qué ocurrirá tras levantarse el estado de alarma, ya que "cualquier medida restrictiva de libertades no tendría seguridad jurídica". Y ha reclamado al Gobierno foral que concrete qué va a pasar a partir de ese día y que "no se arriesgue ahora todo lo que hemos ganado" hasta este momento. "Me parece una barbaridad", ha concluido.