Induráin defiende que la lista de espera en primeras consultas ha bajado por tercer mes consecutivo

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha destacado que la lista de espera en primeras consultas ha descendido en noviembre, lo que supone una bajada por tercer mes consecutivo. Navarra Suma ha calificado la gestión de "desastre" y PSN, Geroa Bai y EH Bildu han coincidido en la necesidad de una planificación para afrontar las listas de espera.

En respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, la consejera ha señalado que "es cierto que el verano tuvo un efecto estacional importante afectando a varios parámetros por la bajada de actividad, pero también lo es que desde septiembre se ha recuperado de forma progresiva el número de primeras consultas y de intervenciones quirúrgicas compensando este impasse de julio y agosto, de manera que la foto de junio es bastante asemejable, en sus conclusiones de tendencia, a la que podíamos tener a cierre de octubre o la que tendremos ahora cuando se termine en breve de computar todos los datos de noviembre y publicar en la web de Osasunbidea".

En todo caso, la consejera ha adelantado que "en primeras consultas, el apartado del que salen antes los datos, las personas que esperan experimentan una nueva bajada de 1.836 pacientes, encadenando así ya tres meses seguidos y en consonancia de la dinámica que presidió ese primer semestre del año una vez superado todo lo que supuso la ola Omicron -de Covid-". "Noviembre se cierra con 57.749 personas -en espera-, aunque aún falta por conocer el dato clave de los tiempos de espera, en los que también se viene dando una tendencia similar", ha explicado.

Además, Induráin ha señalado que, atendiendo al informe SISLE del Ministerio relativo a la primera parte de 2022, "Navarra se consolida como una de las comunidades donde menos se espera para una intervención quirúrgica y en la que también mejoran los tiempos y el total de personas de espera en primeras consultas respecto al cierre del pasado año, con una tendencia que en algunos parámetros -como las tasas por población- contrastan con la evolución general a nivel estatal ya que en Navarra bajan mientras en otras autonomías suben".

Induráin ha señalado que este informe refleja "la consolidación de una buena situación comparativa respecto a otras autonomías en la lista de espera quirúrgica de Navarra (la tercera mejor tasa), un indicador estable y complementado también por un descenso de 10 días en tiempos de espera media, de 82 a 72 días".

Por otro lado, ha defendido que se constata también "una mejoría en primeras consultas según la tasa por 1.000 habitantes, que son aún elevadas, pero en las que se pasa del puesto 18º al 16º y una evolución positiva de la espera media -el indicador más relevante - que se reduce un 20% al pasar de 109 a 87 días".

Así, Induráin ha defendido que "tanto las estadísticas básicas ya consolidadas de octubre como el avance de noviembre confirman un comportamiento general de una bajada moderada pero sostenida de casi todos los parámetros en Navarra respecto a meses y años precedentes, más allá de oscilaciones puntuales por razones estructurales (falta de profesionales), excepcionales (los últimos coletazos de la pandemia) o estacionales (periodos de descanso de los profesionales sanitarios tanto en Semana Santa, como en verano y ahora, previsiblemente en diciembre-Navidad)".

En cuanto a medidas adoptadas ante la lista de espera, Induráin ha señalado que se están realizando "unas acciones más a corto plazo, basadas fundamentalmente en actividad propia, es decir, del sistema público de salud, tanto ordinaria como extraordinaria; y otras más de fondo a medio y largo plazo que tienen que ver con cuestiones sobre la gestión de las listas y tiempos de espera (grupos de trabajo en las especialidades más afectadas, por ejemplo) además de intervenciones más sistémicas e integrales como por ejemplo todas las acciones y refuerzos dirigidos también a aumentar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria".

Por otro lado, Induráin ha señalado que, "en contra de lo que a veces algunos creen, o al menos dicen, con la intención que sea, el gasto en conciertos o derivaciones relacionados con listas de espera en Navarra (convenio con la CUN, etc..) ha permanecido estable en los últimos años y además solo representa apenas un 1,5% de todo el presupuesto anual para prestaciones y conciertos que incluyen muchas otras cuestiones y actividades (transporte sanitario, oxigenoterapia, pruebas), actividades y servicios que se prestan desde la red privada/concertada porque, por distintas razones y por el momento, no se pueden abordar desde el sistema de salud público, cuyo esfuerzo, protagonizado por todos y todas sus profesionales, ha sido, es y será fundamental también para contener y reducir los tiempos de espera gracias a la recuperación y el incremento de la actividad propia, el motor público de Osasunbidea".

El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha afirmado que la situación de la listas de espera es "preocupante, con una demora media de 72 días" y ha señalado que "se ha recuperado algo la actividad a lo largo de los últimos meses, pero siempre ligado a las peonadas y las jornadas extraordinarias, un sistema que tiene demasiados riesgos, porque fomenta agravios, injusticias, y sobre todo porque se está pagando diferente por la misma actividad y no creemos que sea la mejor solución". "Desde el Gobierno de Navarra no se ha puesto encima de la mesa una estrategia para buscar una alternativa integral a los problemas", ha afirmado.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha afirmado que EH Bildu es "corresponsable y cómplice de este desastre en la sanidad navarra por mucha interpelación que traigan, porque han sostenido a este Gobierno, a su consejera de Salud y a su equipo durante toda la legislatura, pactando todo, consintiendo todo, tapando todo". "La sanidad navarra fue pionera con UPN y ahora tenemos las peores listas de espera". "Navarra ha batido récord con los peores tiempos medios de espera. Han tenido mil millones más que el presupuesto de Salud de la anterior legislatura y hay 21.529 personas más esperando una consulta", ha criticado.

La parlamentaria del PSN Patricia Fanlo ha afirmado que los informes del Ministerio "nos dicen que Navarra es la segunda Comunidad con menor porctentaje de pacientes el lista de espera quirúrgica y los tiempos de espera en primera consultas van mejorando". "No son datos deseables pero sí nos indican que van por el buen camino de recuperar cifras poco a poco previas a la pandemia. Estas cifras se siguen explicando por la pandemia. Han sido tres años y ocho olas que han generado un atasco del que todavía estamos viendo sus repercusiones. Es necesario abordar las listas de espera con un plan ambicioso", ha señalado.

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado que "necesitamos una reflexión más allá de las cifras que se puedan presentar" y ha indicado que "las cifras siguen siendo desmesuradas, no son útiles a la gestión y no son asumibles por la población". "No estamos dando respuesta a las necesidades. Necesitamos realmente un plan para abordar la lista de espera. Somos consciente del carácter multidisciplinar de las causas, por eso necesitamos un plan para disminuir las listas de espera, para gestionar la demanda, para mejorar la eficiencia del sistema", ha dicho.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que "las listas de espera están siendo la resaca de la pandemia en todo el Estado, no solo en Navarra" y ha valorado que "hay una tendencia positiva, que no es suficiente, porque estos tiempos de espera son inasumibles". "La consejera cuenta con nuestro compromiso en el ámbito del refuerzo económico que podamos hacer o de aportar ideas", ha señalado.