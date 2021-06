Induráin dice que Navarra no adelantará la segunda dosis de AstraZeneca a la población mayor de 60 años

PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha manifestado este miércoles que Navarra no adelantará la segunda dosis de AstraZeneca a la población mayor de 60 años, como ha previsto la Comunidad de Madrid, de manera que la Comunidad foral administrará la segunda dosis en la semana 12 tras la primera.

En la rueda de prensa después de la sesión del Ejecutivo, Induráin ha señalado que "si todo va bien en suministros, para finales de junio estará protegido completamente el colectivo de 21.000 profesionales esenciales vacunados inicialmente con AstraZeneca y cuya gran mayoría han optado por la misma vacuna para la segunda".

Según ha continuado, "para finales de julio estarán protegidos con dos dosis el 96 por ciento de los casi 50.000 mayores de 60 años que recibieron la primera vacuna en su momento y a los que se completa sin haber pasado más de las 12 semanas". Ha precisado que en Navarra no se ha planteado adelantar la segunda dosis de esta vacuna de AstraZeneca como otras CCAA.

La consejera ha comentado que estas cifras "nos llevan a que en Navarra el 96 por ciento de la población mayor de 50 años tiene una dosis y más del 62 por ciento tiene la pauta completa, lo que nos hace afrontar un verano con ciertas garantías, eso sin pesar que el virus haya desaparecido", ha dicho, para agregar que está previsto que la vacunación a la población entre 49 y 40 años acabe a finales de este mes y "empezaremos desde los 39".

Ha afirmado la consejera que "en el mes de junio es cuando más hemos recibido dosis de Pfizer, que nos manda su previsión semanal". "En julio volvemos a un suministro un poco más bajo pero que nos permite seguir avanzando y planificar", ha añadido, para agregar que el suministro de otras farmacéuticas es variable y "no prevemos que sea menor". Además, ha apuntado que una vacuna alemana se va a retrasar pero "probablemente estará para agosto".

En cuanto a la vacunación a población mayor de 12 años, la consejera ha comentado que ayer en la Comisión de Salud Pública se aprobaron las franjas de entre 39 a 30 años, de 29 y 20 y de 12 a 19 años. "De 39 a 30 va a ser el grupo en el que es importante mantener esa franja, en los otros puede ocurrir que se dé algo de solapamiento", ha expuesto.

La consejera ha precisado que a día de hoy en Navarra se han puesto medio millón de dosis de vacunas y mañana se llegará a las 200.000 personas vacunadas completamente. "En porcentajes, un 36 por ciento de la población diana tiene doble dosis y casi un 60 por ciento tiene una", ha dicho.

"OPTIMISMO PRUDENTE"

Induráin ha mostrado este miércoles un "optimismo prudente" en cuanto a la evolución de los contagios en la Comunidad foral y su impacto en el sistema sanitario, una afirmación que hace con "cautela" por las nuevas variantes y mutaciones.

La consejera ha mostrado su "satisfacción" tanto por el programa de vacunación como por la flexibilización porque "vamos cumpliendo con plazos y metas que nos hemos ido poniendo". "Somos prudentes ya que hay cuestiones que no dependen de nosotros como el suministro o las incidencias en la estrategia de vacunación", ha dicho.

Santos Induráin ha detallado que en Navarra "estamos en tendencia decreciente en incidencia y hospitalización". "Se ha estabilizado en el nivel medio transitando a nivel bajo, son números esperanzadores que parecen mantenerse", ha dicho, para agregar que hay 31 personas ingresadas por Covid-19, 9 en UCI, y que "desde el 4 de junio no se han registrado fallecimientos por Covid".

Ha concretado que desde "la semana pasada respecto a la anterior hubo un descenso de un 19 por ciento de casos". "La mitad de los nuevos ingresados, que la semana pasada fueron 11 respecto a los 17 de la anterior, tienen menos de 45 años y están en un abanico de entre 30 y 60 años", ha expuesto.

SOBRE LAS CEPAS

Santos Induráin ha comentado que, según el boletín de Salud Pública, "el peso específico de las cepas no británicas, de variantes distintas, aumenta en las últimas semanas". "A día de hoy un 20 por ciento de cepas no son la británica, hace poco eran 5 por ciento", ha dicho, para subrayar que "no hay evidencia clara de lo que supone en hospitalización aunque sí parece que hay un aumento de transmisibilidad".

En concreto, ha expuesto que una decena casos son de la cepa india y además hay otras 7 u 8 cepas distintas. "El tema de las variantes y las mutaciones nos preocupa y nos ocupa; hemos planteado desde el principio una secuenciación", ha dicho, para añadir que "los cuadros que hemos tenido identificamos qué transmisión es". "El tema es identificarlas, secuenciarlas y acotarlas", ha defendido.