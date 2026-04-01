Industria lanza una nueva convocatoria de ayudas para que los talleres se adapten a la llegada de vehículos eléctricos

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles a la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento para conceder ayudas para la adaptación de los talleres de reparación y mantenimiento de automóviles de la Comunidad foral, ante "la creciente llegada de vehículos eléctricos".

La finalidad de estas ayudas es contribuir a la transición de los talleres al vehículo eléctrico, subvencionando la inversión en equipos, infraestructuras, herramientas y equipos de diagnóstico que les permitan actuar en este tipo de vehículos.

La convocatoria de 'Ayudas a talleres para la transición al vehículo eléctrico 2026' está dotada con 350.000 euros y prevé la concesión de subvenciones en régimen de evaluación individualizada, es decir, considerando el orden de entrada de las solicitudes recibidas.

Estas ayudas están impulsadas por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital empresarial y podrán solicitarse una vez que las bases reguladoras de las ayudas se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

Con estas nuevas ayudas, el Ejecutivo foral "da un paso más en sus políticas de impulso del vehículo eléctrico, centradas hasta ahora en subvencionar la adquisición de automóviles y la implementación de infraestructuras de recarga eléctrica".

Con la apertura de una nueva línea de ayudas enfocada a talleres, el Ejecutivo pretende "impulsar también la transformación que debe afrontar el sector de mantenimiento y reparación de vehículos, que tiene ante sí el doble desafío de hacer frente a la escasez de personal técnico formado en alta tensión y electrónica del vehículo eléctrico y la necesidad de invertir en nuevos equipos y herramientas".

Estas ayudas se suman a las distintas medidas que vienen promoviendo el Gobierno de Navarra y la Administración General del Estado para el impulso del vehículo eléctrico, a través de subvenciones, deducciones fiscales y el sistema de Certificados de Eficiencia Energética.

Entre las últimas medidas adoptadas en Navarra, destaca el nuevo programa de ayudas para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de recarga Tximista Auto, presentado el pasado mes de febrero, que cuenta con un presupuesto de 4,7 millones de euros y cuyas bases reguladoras se prevén publicar próximamente.