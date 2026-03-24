Un informe resalta el "compromiso destacado" de Navarra en cooperación, pero "lejos" del objetivo del 0,7% del PIB

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (c), en la presentación de un informe elaborado por Medicus Mundi y Médicos del Mundo sobre la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en salud y acción humanitaria. - MIGUEL OSÉS

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por Medicus Mundi y Médicos del Mundo sobre la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en salud y acción humanitaria recoge que la cooperación navarra "mantiene un compromiso destacado", especialmente en el ámbito de la salud, y se sitúa entre las comunidades que mayor esfuerzo realizan en cooperación por habitante. Sin embargo, el informe advierte de que Navarra continúa "lejos de cumplir el compromiso internacional" de destinar el 0,7% del PIB a cooperación, "un objetivo asumido por las instituciones públicas desde hace décadas".

El Parlamento de Navarra ha acogido este martes la presentación del informe 'La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria', que, además de analizar la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo en salud y acción humanitaria, repasa los principales retos que afronta la salud global "en un contexto marcado por el aumento de las crisis humanitarias, los conflictos prolongados y el impacto creciente del cambio climático sobre la salud", en palabras del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, que ha abierto el acto.

Hualde ha subrayado el "compromiso claro" del Legislativo con la colaboración con el tejido asociativo de Navarra, "una comunidad pequeña pero solidaria y muy comprometida". "No vivimos un buen momento para los derechos humanos con las decisiones que están tomando fundamentalmente los Gobiernos de Estados Unidos e Israel. Urge la ayuda humanitaria en Palestina, Cisjordania y en otros países también en conflicto. Por eso, las instituciones, de la mano de las entidades sociales, tenemos que seguir apostando por la cooperación", ha señalado.

Hualde ha agradecido a las organizaciones su labor en aras a garantizar "los derechos humanos, un crecimiento más sostenible y, en definitiva, un mundo mejor".

A continuación, Natalia Herce, responsable de Medicus Mundi Navarra, ha explicado que "el objetivo del informe es analizar de forma crítica la cooperación al desarrollo a nivel estatal y autonómico, así como la salud global y la gobernanza en salud". A ese respecto, ha añadido que "estamos en un periodo convulso en el que la ayuda de las comunidades como Navarra es más imprescindible que nunca". "Es el momento de apostar por la justicia social", ha afirmado.

Seguidamente, se ha celebrado una mesa redonda moderada por Octavio Romano, presidente de la Coordinadora de ONGD, en la que han participado Carlos Mediano (Medicus Mundi), Javier Cañada (Médicos del Mundo) y Mirian Martón, directora general de Protección Social y Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Navarra.

Entre los ponentes han analizado el informe que ambas organizaciones sociales elaboran desde hace 24 años. Carlos Mediano, de Medicus Mundi, ha hablado de la cobertura sanitaria universal, afirmando que la mitad de la población no la tiene. Se ha referido a "un mundo en el que se han mejorado indicadores en este sentido, pero que sigue siendo inequitativo, con una brecha entre países que no se ha reducido". Así, ha destacado la necesidad de unos sistemas sanitarios que no contaminen, la protección ante futuras nuevas pandemias, "algo que no se está haciendo", y la necesidad de diálogo ante el aumento de las teorías negacionistas.

Javier Cañada, de Médicos del Mundo, ha señalado que Navarra es la cuarta comunidad en aportaciones de acción humanitaria, "algo de lo que sacamos pecho", pero ante el aumento de las necesidades, con 83 millones de personas desplazadas, "cada vez se necesita más". En ese sentido, ha hablado sobre "la cooperación basada en la evidencia", añadiendo que, "si bien la brecha sigue siendo la misma, hay datos que hablan de mejoras, por ejemplo la disminución de la mortalidad infantil".

La directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón, ha subrayado que "Navarra es una comunidad solidaria, y los sanitarios navarros en particular". Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de Navarra se compromete a seguir apoyando la cooperación, haciendo mención al cuarto Plan Director de Cooperación al Desarrollo, en el que "se trata de trabajar todos juntos y remangarnos". Ha destacado que la clave deberá ser la comunicación y la colaboración entre todos los agentes implicados en Navarra.