Los informes de la OANA sobre Belate y las VPO de Erripagaña protagonizan este lunes la Mesa y Junta de Portavoces

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los informes realizados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sobre la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y una promoción de VPO en Erripagaña centrarán varias de las iniciativas que se tramitarán este lunes en la sesión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

UPN ha solicitado la comparecencia urgente de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para que explique estos informes. El PPN, por su parte, ha registrado una moción que insta a los consejeros de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y de Vivienda, Begoña Alfaro, ha iniciar los trámites para la declaración de lesividad de ambas adjudicaciones.

Por su parte, Contigo-Zurekin ha presentado tres mociones que proponen modificar los procesos de contratación pública, la supresión de los aforamientos y la modificación de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. La coalición ha registrado una cuarta iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a declarar una moratoria a la instalación de plantas de biometanización o biogás.

Por otro lado, UPN ha pedido la comparecencia de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, para que informe sobre los trabajos para el nuevo Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y los plazos previstos para la aprobación del proyecto de Ley Foral.

El orden del día incluye, además, varias preguntas orales sobre el retrasos en la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra, sobre el proyecto de Mina Muga, sobre la "intervención" del Servicio de Traumatología, sobre la Oferta Pública de Empleo en Policía Foral para cubrir las plazas necesarias tras asumir las competencias de tráfico, o sobre la aprobación por parte del Gobierno de España de la jubilación anticipada para los bomberos forestales.

La Mesa y Junta estudiará, asimismo, realizar varias sesiones de trabajo en sede parlamentaria. Entre ellas con Raji Sourani, uno de los abogados que presentaron la denuncia contra Israel en la Corte Penal Internacional, para que exponga su trabajo; y con una representación de Acción contra la Trata-Las Poderosas para que exponga el progreso de su proyecto, así como la situación de las supervivientes y víctimas de prostitución y trata en Navarra.