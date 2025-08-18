El Instituto Navarro de Igualdad emprende el diseño del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Navarra

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) comienza el diseño del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Navarra y del protocolo de coordinación ante casos de agresiones, incidentes de odio y discriminación contra personas LGTBI+, a través de un proceso de licitación con carácter participativo.

Así, este mes de agosto han salido a licitación los servicios de asistencia técnica para desarrollar un proceso participativo con agentes clave, al objeto de diseñar un modelo que "responda a las necesidades de las personas LGTBI+, y sea coherente con los recursos existentes". Para ello se analizará, por un lado, el diseño, estructura y funcionamiento, así como la atribución de responsabilidades y recursos necesarios para la puesta en marcha del observatorio. Por otro, se valorarán los posibles escenarios, las herramientas y el alcance de la coordinación de cara a diseñar el protocolo de actuación coordinada, ha informado el Gobierno foral.

Con la creación del Observatorio contra la LGTBI+fobia, el Gobierno de Navarra, a través del INAI, busca "conocer y analizar la realidad de este tipo de afectación en la Comunidad y poder responder de manera coordinada y efectiva ante los casos de discriminación en este ámbito". Además, ha seguido, constituirá "una herramienta imprescindible para registrar y denunciar los delitos de odio, situaciones discriminatorias y cualquier otro incidente y/o agresión motivada por LGTBI+fobia, al tiempo que será también una herramienta de sensibilización y fomento de políticas que promuevan el respeto a la diversidad".

De esta manera, ha informado el Ejecutivo, se pretende "mejorar la actuación institucional para dar respuesta a las necesidades de las personas LGTBI+, garantizar los derechos LGTBI+ en Navarra y avanzar en la igualdad real y efectiva del colectivo, según establece la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social de las personas LGTBI+".

El presupuesto de licitación es de 20.000 euros (IVA excluido) y el plazo de presentación de las ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 6 de septiembre.