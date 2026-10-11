El Instituto Navarro de la Juventud organiza un curso de Delegados de Protección de la Infancia en Ocio y Deporte

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) organiza el curso gratuito de Delegados y Delegadas de Protección de la Infancia en Ocio y Deporte, una iniciativa diseñada para facilitar a las organizaciones de la Comunidad foral el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). El plazo de inscripción, que comenzó el pasado 5 de octubre, permanecerá abierto hasta el próximo día 31 a través de un formulario online.

Este año, como novedad, la formación se realizará de forma presencial en la Casa de la Juventud durante el mes de noviembre. El año pasado 366 personas se certificaron a través de la formación online.

La normativa estatal exige que todas las entidades que realizan de forma habitual actividades de ocio, tiempo libre o deportivas con personas menores de edad designen a un Delegado o Delegada de Protección. "Esta figura resulta clave dentro de las estructuras organizativas para asegurar entornos totalmente seguros, promover activamente el buen trato y activar de manera inmediata los protocolos de prevención y detección precoz ante cualquier indicio de violencia", destacan desde el Gobierno de Navarra.

El propósito principal de este curso es "contribuir al bienestar general de la infancia y la adolescencia, impulsando la erradicación de toda forma de violencia contra estos colectivos vulnerables en el territorio navarro".

La formación está dirigida a personas monitoras de tiempo libre y personal del ámbito deportivo que desempeñe sus funciones habituales con niños, niñas y jóvenes, a responsables de proyectos dirigidos a la infancia y la juventud en el marco de las entidades locales de Navarra, y a personas jóvenes en general que muestren interés y sensibilidad hacia estas cuestiones formativas.

El curso tendrá una duración total de 15 horas lectivas. La inscripción es gratuita y al finalizar la formación el Instituto Navarro de la Juventud expedirá un certificado oficial de aprovechamiento a todas aquellas personas que completen las sesiones de manera satisfactoria.

Las clases teóricas y prácticas se impartirán en la Casa de la Juventud de Pamplona (Calle Sangüesa, 30) a lo largo de dos fines de semana consecutivos del próximo mes de noviembre y tratarán de temas como los derechos de la infancia, las manifestaciones de la violencia, las obligaciones legales para profesionales, o los entornos seguros.