La intersindical de Salud no acude a la Mesa Sectorial y dice que la huelga de este miércoles es "irreversible"

La intersindical de Salud ha decidido no acudir a la Mesa Sectorial prevista para este martes con el Gobierno de Navarra y ha asegurado que la convocatoria de huelga del 15 de febrero es "irreversible".

Así lo han manifestado este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, los miembros del comité de huelga Iván Irisarri, del sindicato LAB, y Begoña Ruiz, del sindicato SAE.

Según ha explicado Irisarri, los sindicatos con representación en el ámbito de la sanidad pública de Navarra (LAB, SAE, ELA, UGT y CCOO) han tomado esta decisión porque "después de la reunión de ayer", donde la Administración, a su juicio, no tomó "en consideración" sus propuestas, "no cabe una negociación de nada". "Se iban a tratar las negociaciones con los comités de huelga, como no habido por nuestra parte ninguna negociación, ningún tema encima de la mesa, preferimos no entrar", ha apuntado. Por ello, han indicado que "esta Mesa Sectorial no tenía mucho sentido".

Sin embargo, Irisarri ha añadido que "nuestras negociaciones siguen abiertas, nuestras propuestas siguen encima de la mesa". Por su parte, Ruiz ha subrayado que "estamos abiertos a negociar, no queríamos ir el 15 a una huelga y seguir con movilizaciones, pero nos vemos abocados a ello porque lo que tienen que hacer es negociar de forma seria y eso es lo que no han hecho".

