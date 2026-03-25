Inversión de 15 millones en un paso de fauna necesario para impulsar las obras de la A-15 entre Cintruénigo y Tudela

Archivo - El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la celebración de un contrato de obras con un valor estimado de 15.078.019,13 euros (IVA incluido) para impulsar las obras de la Autovía de Navarra A-15 previstas en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 29, a la altura de Cintruénigo, y el punto kilométrico 34,800, a la altura de Tudela. Se trata de una autorización enfocada a la actualización del proyecto de construcción de la autovía A-15 y la reposición del camino y del paso de fauna sobre la vía en el punto kilométrico 33,580.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que "esta primera actuación en el entorno de la A-15 significa mucho más que una inversión ordinaria, es el respaldo de una decisión estratégica para Navarra, es la certeza de que el Gobierno de Navarra, por fin, comienza las obras de un plan de actuación que conectará de manera definitiva Navarra con Madrid por autovía".

El Departamento de Cohesión Territorial está realizando las actuaciones preparatorias para la celebración de este contrato. La financiación se distribuirá entre los Presupuestos de 2026 (1.900.000 euros) y 2027 (13.178.019,13 euros), con cargo a la partida reservada para impulsar el tramo navarro de la Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela, que permitirá la conexión directa por autovía de la Comunidad foral con Madrid.

La licitación autorizada este miércoles contempla la reposición de un camino que también funciona como paso de fauna, que cruza la AP-15 en el punto kilométrico 33,580 de la A-15, de modo que, durante la ejecución del resto de la obra, se mantenga la continuidad del tráfico a uno y otro lado de la actual autopista.

Las obras consisten en la ejecución de un paso superior sobre el tronco de la actual autopista AP-15, que da servicio a un camino multifuncional que permite el paso de los vehículos y de los animales del entorno. El paso superior se proyecta para permitir el paso sobre el tronco de la actual autovía AP-15.

El tablero se compone de cuatro vanos con ancho constante, formado por un tablero que se ejecutará con cuatro vigas artesa de canto 1,50 metros. La sección útil del tablero es de 20 metros, formada por un camino de 6 metros de anchura para el paso del tráfico agrícola y bandas de 6 metros de anchura para el paso de la fauna existente. Se reserva 1 metro adicional, en cada borde del tablero para el cerramiento opaco y para el sistema de contención.

Los estribos se componen de cargaderos abiertos en los apoyos extremos con aletas en vuelta para evitar el libre derrame de los terraplenes de acceso en parte de los vanos laterales. Se proyecta la ejecución de cuatro pilas de 1,20 metros de diámetro, compuestas por cuatro fustes coronados por un capitel. En todos los casos la cimentación está formada por zapatas que descansan sobre un hormigón ciclópeo hasta llegar al sustrato competente. Con el fin de mantener una circulación segura entre ambas márgenes de la actual autopista y futura autovía, se ha proyectado una red de caminos para dar acceso a las diferentes fincas afectadas.