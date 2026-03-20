Una investigación de la Sección de Coloproctología del HUN recibe el premio en unas jornadas internacionales

Irati Pérez, con el resto del equipo de la sección de la sección de Coloproctología del Hospital Universitario de Navarra. - ELISA RETA. NAVARRABIOMED-FMS

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo presentado por Irati Pérez Otermin, residente de quinto año de Cirugía General y del Aparato Digestivo e integrante de la Sección de Coloproctología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), ha sido galardonado con el premio a la Mejor Comunicación Oral, tras imponerse a más de 200 propuestas presentadas en las 32 Jornadas Internacionales de Coloproctología Enrique Casal, celebradas recientemente en Baiona (Galicia).

El trabajo de investigación premiado estudia la posible relación entre la localización de los tumores de colon y la supervivencia. En el mismo, se encontraron diferencias significativas en la supervivencia global de los pacientes en relación a la localización específica de la tumoración dentro del marco cólico, sin hallar diferencias en la recaída del tumor, supervivencia libre de enfermedad ni supervivencia específica por cáncer, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Para realizar el trabajo, titulado 'Localización derecha en el cáncer de colon: ¿factor de riesgo independiente de supervivencia a largo plazo?', se analizaron los resultados oncológicos de 673 pacientes intervenidos de cáncer de colon en el HUN entre 2016 y 2020, a quienes que se les ha realizado un seguimiento mínimo de cinco años.

Este trabajo, ha añadido, contribuye a mejorar el conocimiento sobre los factores que influyen en la evolución del cáncer de colon y abre la puerta a nuevas líneas de investigación orientadas a ofrecer una atención y un seguimiento cada vez más personalizado a los pacientes.