Investigada una trabajadora por hurtar joyas en un centro socio sanitario de la Cuenca de Pamplona

Anillos robados por la investigada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través de su Equipo de Investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha investigado a una trabajadora de un centro sociosanitario de la Cuenca de Pamplona como presunta autora de varios delitos de hurto de joyas cometidos en el interior de las habitaciones de personas residentes.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un familiar de una de las víctimas. Los hechos se conocieron después de que se denunciara la desaparición de dos alianzas de oro pertenecientes a una usuaria del centro, las cuales portaba habitualmente incluso mientras dormía. La sustracción se habría producido durante la noche, aprovechando el profundo sueño provocado por la medicación que tomaba la residente. Esa misma noche se tuvo conocimiento de la desaparición de otra alianza a otro usuario.

Las primeras gestiones se centraron en el análisis de las imágenes del sistema de videovigilancia y en la comprobación de los turnos y accesos del personal que prestó servicio en las fechas en las que se produjeron los hechos. De forma paralela, se realizaron consultas en los establecimientos de compraventa de oro de la comarca, detectándose ventas de joyas que coincidían con las características de las denunciadas, explican desde la Guardia Civil.

El cruce de datos entre las distintas denuncias permitió identificar un patrón común tanto en la franja horaria en la que se producían las sustracciones como en el perfil de las víctimas, todas ellas personas de avanzada edad y en situación de especial vulnerabilidad, aprovechando la investigada su acceso habitual y no supervisado a las habitaciones para apoderarse de los efectos sin el consentimiento de sus legítimos propietarios.

Las gestiones practicadas han permitido localizar hasta el momento un total de dieciséis operaciones de venta de joyas en dos establecimientos de compraventa de oro, con dieciocho anillos, dos pares de pendientes y dos conjuntos de cadenas con medallas y un reloj; todo ello por un valor aproximado de 9.000 euros.

Como consecuencia de las actuaciones realizadas, se han esclarecido ocho denuncias interpuestas por sendos delitos de hurto. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente y la investigación continúa abierta para la recuperación de la totalidad de las joyas sustraídas, la identificación de nuevos perjudicados y la determinación del perjuicio económico total causado.