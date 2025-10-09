Investigado tras encontrar 3,7 kilos de marihuana en su coche en Olazagutía

También se han incautado dos plantas de marihuana en Mendavia

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha desarrollado en los últimos días dos actuaciones relacionadas con el cultivo y transporte de marihuana, coincidiendo con la época del año en que se produce la recolección de estas plantas, "lo que incrementa el riesgo de que su destino sea el tráfico ilícito de drogas".

En el término municipal de Olazagutía, agentes del Puesto de Alsasua, durante un punto de verificación establecido en el kilómetro 34,400 de la carretera NA-2410, identificaron un vehículo. En el maletero se hallaron dos bolsas de basura que contenían un total de 3,785 kilos de marihuana en ramaje verde sin limpiar. Como consecuencia, su conductor, una varón de 42 años y nacionalidad española, ha sido investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Por otro lado, en Mendavia, efectivos de seguridad ciudadana intervinieron dos plantas de marihuana tras tener conocimiento de la existencia de la plantación. El propietario, de forma voluntaria, entregó las plantas a los agentes y fue propuesto para sanción administrativa por infracción a la normativa vigente en materia de tenencia y consumo de drogas.

Estas actuaciones se enmarcan en la vigilancia que Guardia Civil refuerza en esta época del año, coincidiendo con la recolección de marihuana. En este sentido, ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para localizar plantaciones o actividades relacionadas con el tráfico de drogas.