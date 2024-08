Investigadores del Cima y la CUN identifican dos compuestos que orientan nuevos tratamientos para un tipo de leucemia

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Cima y de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) han identificado "dos potentes inhibidores epigenéticos", CM-444 y CM-1758, que "han demostrado capacidad para promover la diferenciación mieloide en todos los subtipos de leucemia mieloide aguda a dosis bajas no tóxicas, tanto in vitro como in vivo".

La leucemia mieloide aguda es una enfermedad maligna caracterizada por la proliferación incontrolada, la detención de la diferenciación y la acumulación de progenitores mieloides inmaduros. Aunque su tratamiento "sigue basándose en gran medida en la quimioterapia estándar y el uso del trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, las mejoras en la comprensión de los mecanismos de la enfermedad han dado lugar al desarrollo de terapias novedosas que han modificado el panorama de su tratamiento".

Según el doctor Felipe Prósper, codirector del Programa de Hemato-Oncología del Cima y de la Cínica y director del proyecto, "para la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda el pronóstico sigue siendo muy insatisfactorio y el fracaso sigue siendo elevado, especialmente en los pacientes de edad avanzada". "Por eso existe una necesidad urgente de encontrar nuevas estrategias terapéuticas curativas", ha indicado.

Por su parte, Xabier Agirre, investigador principal del Grupo de Epigenética del Cima, integrado en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, ha subrayado que "a pesar del desarrollo de nuevas terapias para este tipo leucemia, y aunque los regímenes de tratamiento que promueven la diferenciación han tenido éxito en el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda, es necesario explorar su papel en otros subtipos de leucemia mieloide aguda".

AGENTES TERAPÉUTICOS "EFICACES"

La doctora Edurne San José-Enériz, investigadora del Cima y primera autora del estudio, ha apuntado que "nuestros nuevos inhibidores epigenéticos promueven la diferenciación de las células leucémicas mediante cambios en la acetilación de proteínas no histónicas, clave para activar este proceso".

Estos compuestos, diseñados en el Laboratorio de Química Médica del Cima, "pueden representar agentes terapéuticos eficaces basados en la diferenciación en todos los subtipos de leucemia mieloide aguda con un mecanismo innovador para el tratamiento de la enfermedad".

Los resultados se han publicado en la revista científica Nature Communications. El estudio, realizado en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y del Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC), se ha financiado con fondos del Instituto de Salud Carlos III (FEDER) y del Gobierno de Navarra (proyecto AGATA).

Asimismo, ha contado con la colaboración de instituciones privadas como la Fundación Internacional de Mieloma, la Fundación Paula and Rodger Riney, la Fundación Fuentes Dutor, la Asociación Española contra el Cáncer (ayuda Innova) e Iberdrola, a través de esta asociación, (proyecto EDITOR), en su convocatoria de Ayudas Accelerator, que otorga en coordinación con Cancer Research UK (CRUK) y Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (AIRC).