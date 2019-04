Ione Belarra: "El PSOE mirará a la derecha para pactar y Podemos es la mejor garantía para un Gobierno de progreso"

Publicado 04/04/2019 11:20:23 CET

Afirma que Podemos ha cometido "errores", pero ha hecho "autocrítica" y confía en "no repetirlos"

La cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, considera que tras las próximas elecciones generales "el PSOE va a mirar a la derecha" para buscar pactos de Gobierno y cree que, "si le dan los números, va a intentar gobernar con Ciudadanos".

Ione Belarra ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "esto es básicamente la verdad y creo que Unidas Podemos es la mejor garantía de que haya un Gobierno de progreso". "En Navarra lo sabemos bien, no lo sabe nadie tan bien como nosotros. El PSOE, si puede, va a mirar a la derecha -para pactar-", ha asegurado.

La candidata navarra, que ha ejercido durante la legislatura que ahora termina como portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que trabajan para ser "primera fuerza" en las elecciones generales, tanto en Navarra como en España, y ha reconocido que Podemos ha cometido "errores" por sus crisis internas pero ha considerado que la formación ha hecho "autocrítica y confío en que no vayamos a repetir estos errores".

Ione Belarra ha afirmado que "Unidas Podemos es la mejor garantía de que haya un Gobierno de progreso y en el que se haga lo que necesita este país, que es trabajar por la estabilidad en el empleo, asegurar que se lucha contra las violencias machistas, asegurar que las pensiones se actualizan al IPC por ley, y asegurar que se limpian las cloacas del Estado".

La candidata de Unidas Podemos ha defendido que la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez a la Moncloa fue "una muy buena noticia para España porque se cumplía uno de nuestros objetivos políticos fundamentales cuando nos presentamos a las elecciones en 2015 y en 2016, que era sacar al PP del Gobierno, un PP que ha dejado tras de sí una sanidad y una educación públicas completamente mermadas, unos niveles de corrupción insostenibles, una quiebra absoluta en las desigualdades que existen en el mundo rural y el urbano y también una crisis catalana sin precedentes".

Sin embargo, Belarra ha asegurado que "estos meses han demostrado que el PSOE tiene muchos límites para llevar a nuestro país a lo que está reclamando la ciudadanía".

Así, ha considerado que, "o Unidas Podemos es primera fuerza o si no hay cosas que en este país nunca van a cambiar, que es la evidencia de lo que se ha demostrado en estos últimos años". "O Unidas Podemos tiene mucha fuerza, muchos votos y el respaldo mayoritario de la gente, o si no va a ser muy difícil porque hay poderes mediáticos en este país que mandan más que muchos diputados. Para eso, lo que tiene que hacer la gente es hacer valer su poder, que es votar", ha sostenido.

"HEMOS COMETIDO ERRORES"

Sobre las crisis internas que ha sufrido Podemos tanto en Navarra como en el ámbito nacional, Ione Belarra ha señalado que "hemos cometido errores en ese sentido y lo que hemos hecho ha sido una reflexión profunda de la que creo que hemos aprendido mucho y confío en que no volvamos a repetir los errores del pasado".

No obstante, ha afirmado que en este asunto "ha habido una doble pata, nosotros nos hemos equivocado pero creo que también se le ha dado una dimensión mediática que no se da en el caso de otros partidos políticos". "Creo que hemos hecho autocrítica, hemos reflexionado y confío en que en el futuro no vayamos a repetir estos errores", ha asegurado.

Además, Ione Belarra ha afirmado que le hubiera gustado que Podemos e Izquierda-Ezkerra hubieran alcanzado un entendimiento para concurrir a las elecciones forales, una opción que no prosperó. "Con Izquierda-Ezkerra lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando", ha asegurado.

No obstante, ha señalado que "si hay una garantía para el cambio en Navarra, es sin duda Podemos". "Creo que nadie niega ya que si no hubiera sido por la irrupción con siete escaños de Podemos Navarra en el año 2015, el cambio nunca se hubiera podido producir, porque llevábamos dos décadas de Gobiernos de UPN apoyados en su muleta de PSN y el cambio nunca se había dado aunque había habido algunas oportunidades", ha afirmado.

"EL PSN NO SE HA PUESTO DEL LADO DEL CAMBIO"

Así, respecto a la posibilidad de que el PSN formara parte de un Gobierno foral con Podemos, Ione Belarra ha señalado "el Partido Socialista en Navarra siempre ha estado en el lado que ha ralentizado el progreso y yo no tengo mucha confianza en que el PSN se vaya a mover de ahí".

"Me remito a los hechos. Cuando ha tenido la oportunidad de sacar a UPN, que había convertido esto en su cortijo privado, no lo ha hecho. Creo que en estos años además ha hecho una oposición muy a la contra de procesos de modernización, de avances en derechos sociales. El PSN no se ha puesto del lado del cambio, aunque había cosas que era evidente que podían ser coherentes en un momento dado con su programa. Eso me lleva a no confiar mucho en que vayan a estar del lado del cambio después de las elecciones de mayo", ha señalado.

Para la formación de Gobierno en España, ha señalado en la misma línea que, "si le dan los números, el PSOE va a intentar gobernar con Ciudadanos, y no lo digo yo, lo dice uno de sus portavoces, que es el señor Ábalos -ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE-".

Además, ha señalado que aunque quiere que Unidos Podemos sea primera fuerza, "es cierto que va a ser difícil que no haya que llegar a acuerdos de investidura o para formar un Gobierno". "Creo que eso es una evidencia y creo que nosotros lo entendemos bien, y quien no lo entiende bien es el PSOE, que sigue insistiendo en que quiere gobernar en solitario y es lo único que dice. Ahí Ábalos fue más sincero que otros portavoces del PSOE, que no lo han reconocido, pero van a preferir a Ciudadanos como socio", ha insistido.

"TODO NUESTRO PROYECTO ENTIENDE EL AUTOGOBIERNO"

En otro orden de cosas, Ione Belarra ha asegurado que Unidas Podemos defenderá el régimen foral de Navarra. "No se trata de defender el autogobierno con uno o dos votos, la oferta y la apuesta que tiene Unidas Podemos es entender nuestro país como un país plurinacional, que tiene idiosincrasias diferentes, y todos los diputados y diputadas de Unidas Podemos y todo nuestro proyecto político entiende y defiende el autogobierno de Navarra", ha asegurado.

Además, ha afirmado que "el autogobierno tiene que servir para que la gente pueda tomar decisiones sobre su vida y sobre la garantía de sus derechos". "No vale usar el autogobierno como lo ha usado UPN, aunque ahora haya renunciado a él. No puede ser que UPN haya utilizado el autogobierno para construir aquí su cortijo privado", ha señalado.

ALTERNATIVAS AL TAV Y AL CANAL

En relación con la construcción de infraestructuras para Navarra, en materia ferroviaria ha abogado por una alternativa al tren de alta velocidad que pasaría por mejorar el actual, "incluyendo la doble vía y mejorando la electrificación", lo que dejaría el trayecto entre Madrid y Pamplona "en dos horas y media".

"Creo que eso es una propuesta muy competitiva respecto a lo que están proponiendo otros grupos políticos, que es apostar por un AVE que es medioambientalmente muy insostenible, que no responde a las necesidades de la ciudadanía, que ha servido para sobrecostes, para acabar con la vertebración del territorio en muchos sitios eliminando paradas que son clave", ha afirmado.

En el caso del Canal de Navarra, se ha mostrado "muy preocupada porque lo que nos alertan los expertos en materia de agua es que vamos hacia unos años de enorme sequía y lo que estamos viendo es que los partidos viejos siguen apostando por la vieja cultura del hormigón, cuando en realidad lo que nos dicen los expertos es que hay que apostar por una nueva cultura del agua, que implique no hacer infraestructuras, porque si no tienes agua las infraestructuras no valen de nada".