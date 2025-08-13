El IPC sube un 0,2% en Navarra en julio y la tasa interanual se sitúa en el 2,7%

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,7% en Navarra en julio en tasa interanual, 3 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena 2 meses de subidas en Navarra. En términos mensuales, la inflación en Navarra aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,2%.

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,6% más que en julio de 2024 (+0 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,5% más (+2,7 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,2% más (-0,2 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,5% más (-0,2 puntos); y enseñanza, un 3,2%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, también un 3,2%.

Les siguen medicina, con un 2%; menaje, con un 1,4%; vestido y calzado, con un 1,3%; ocio y cultura, con un 0,5%; comunicaciones, con un 0,3%. Transporte no experimenta ninguna variación y se mantiene en los mismos porcentajes.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%. Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla - La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).