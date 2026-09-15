El IPC sube 5 décimas en agosto en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 4,2%

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,2% en Navarra en agosto en tasa interanual, ocho décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadenan dos meses de subidas en Navarra. En términos mensuales, la inflación en la Comunidad foral aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,5%.

En agosto, respecto al mes anterior, los precios subieron en Transporte (3,7%), Información y comunicaciones (1,4), Vivienda (0,9), Actividades recreativas, deporte y cultura (0,8), Vestido y calzado (0,1) y Sanidad (0,1), mientras que se mantuvieron en Servicios de educación y en Seguros y servicios financieros.

En el resto de grupos, los precios bajaron como en Restaurantes y alojamientos (-1,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,9), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,2), Muebles y artículos del hogar (-0,2) y Cuidado personal y otros (-0,2).

TASA INTERANUAL

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mismo mes del año anterior fue en Transporte, un 9,3% más que en agosto de 2025 (+3,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 9,1% más (+1,2 puntos); Seguros y servicios financieros, un 4% más (+0,1 puntos) y Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,9% más (+0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en Vestido y calzado, un 1,3% (+0,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente); Bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,5% (-1,1 puntos); Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,6% (-0,5 puntos) y Sanidad, un 1,8% (+0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en agosto en relación al mes anterior y elevó 0,7 puntos su tasa interanual, hasta el 4,3%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%) y Castilla y León (4,7%). En el lado contrario se situaron Canarias (3,8%), La Rioja (3,9%) y Asturias(3,9%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,2%), Castilla - La Mancha (+1,1%) y Castilla y León (+0,9%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias (+0,4%) Catalunya (+0,5%) y Baleares (+0,5%).