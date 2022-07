Irache advierte sobre las llamadas telefónicas y uso de datos desde fuera de Europa

Aconseja informarse de tarifas especiales y desactivar la itinerancia del móvil para que no se conecte automáticamente a internet

PAMPLONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Irache ha recomendado a todas aquellas personas que vayan a viajar fuera de Europa informarse de tarifas especiales para sus teléfonos móviles y acreditar la contratación "por si luego hay cobros irregulares".

Según ha explicado, si nuestro destino está dentro de la Unión Europea, "no deberíamos temer nada y podríamos comunicarnos con él igual que cuando estamos en casa". Desde 2017, en los países comunitarios las llamadas y los mensajes de texto deben funcionar con las mismas tarifas que se tienen contratadas cuando se usa el móvil en tu vida cotidiana. Así debe ser tanto con las llamadas y mensajes que se envíen y reciban.

"Siempre que cruces una frontera dentro de la UE deberías recibir un mensaje de texto de tu operador para informarte de que te encuentras en itinerancia y recordarte su política de utilización razonable", ha apuntado en una nota.

Si bien las llamadas y mensajes deben costar lo que conste en la tarifa que se tenga contratada, sí se pueden aplicar normas y límites al volumen de datos que se puede facturar al estar en el extranjero, que dependerán del tipo de contrato que tenga el consumidor.

Si se viaja fuera de Europa la situación es diferente. En otros Estados no rige la normativa europea para no cobrar recargos por servicios de itinerancia. Por ello, Irache ha recomendado "contactar con nuestra operadora e informarnos bien de qué tipo de ofertas tienen para usar el móvil desde el extranjero o, más concretamente, desde el país al que voy a ir".

A este respecto, ha llamado a estudiar las ofertas y cerciorarse de los "precios precisos" que le van a facturar por cada llamada, mensaje o tráfico de datos en internet. "Es muy importante que, si va a aceptar alguna tarifa u oferta en este sentido, conserve las condiciones y cualquier documentación que acredite la contratación", ha remarcado.

Por otro lado, ha llamado a ser cuidadosos porque en ocasiones el móvil puede conectarse automáticamente a internet en el extranjero y, si no tenemos contratada una tarifa, "nos pueden aplicar el recargo que responda a las condiciones de nuestro operador que, sin una oferta específica, pueden ser muy altas". Por ello, si no se ha contratado algún servicio concreto y no se quiere usar internet, es conveniente desactivar la opción de itinerancia en el terminal antes de pisar tierra en el país extranjero.

"Al volver de su estancia en el extranjero, revise la factura telefónica y compruebe que los cobros se adecúan exactamente a lo pactado", ha señalado.

Otra opción es adquirir una tarjeta de prepago internacional para utilizar exclusivamente en el viaje, ha indicado.