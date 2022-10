Irache anima a reclamar por el cártel de coches tras ampliarse a cinco año el plazo de prescripción

PAMPLONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha animado a las personas que se pudieron ver afectadas por el cártel de coches a reclamar una vez que se ha prolongado hasta los cinco años el plazo para poder hacerlo.

Según ha explicado en una nota de prensa, "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en una sentencia de junio (sobre el cártel de camiones), que el plazo para las reclamaciones por daños derivadas de infracciones de competencia, como es el caso también del cártel de coches, debe ser de, al menos, cinco años. Dado que la mayor parte de sanciones han sido ratificadas por el Tribunal Supremo en 2021, los afectados tendrán hasta 2026 para reclamar una indemnización por los daños".

Irache ya ha recibido hasta el momento más de 2.500 consultas por parte de afectados por el cártel de coches. En la mayor parte de los casos ya ha tramitado las reclamaciones oportunas y se ha comenzado a trabajar en la vía judicial para preparar demandas conjuntas.

La asociación ha indicado que "este caso ha podido afectar a la mayoría de personas que compraron coches entre los años 2006 y 2013". Ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia "multó en 2015 a 21 fabricantes de coches, 172 concesionarios y 2 consultoras que aglutinaban al 91% de las ventas en España por intercambiar entre ellos información confidencial sobre descuentos, servicios posventa y otras condiciones, una práctica que pudo suponer un incremento de precio en la compra para los consumidores".

"Una vez demostrada la existencia del cártel, se abre la vía para que los consumidores puedan reclamar los daños que han sufrido derivados de él", ha destacado Irache, que ha explicado que "se calcula que el encarecimiento puede suponer entre el 10% y el 15% del precio que se pagó y que, en función de cada compra, puede ir desde los 1.500 a más de 9.000 euros".

No obstante, ha precisado que "no todas las marcas participaron de la misma manera ni en el mismo plazo en el cártel" y que "algunos modelos de una misma marca pudieron verse inmersos en estas prácticas y otros no". Por ello, ha señalado que "es importante estudiar cada caso de forma individual para ver cómo actuó el fabricante o el concesionario y de qué manera pudo afectar esta práctica al consumidor y al precio que pagó por el coche".

Primero se estudia si el coche entraba, por modelo y momento de compra, entre los implicados en las prácticas del cártel. A partir de ahí se recopila la información y documentación necesaria para poder tramitar el caso.

Generalmente, se necesita la documentación técnica del vehículo, como la tarjeta técnica o el permiso de circulación así como documentación que acredite la compra del vehículo por parte del afectado y el precio que se pagó por él. Este último punto ha provocado "dificultades" a varias personas "ya que, pasados más de diez años, no encontraban el contrato o la factura de la compra". En estos casos, se ha solicitado la copia de la factura al concesionario, "pero en la mayor parte de las ocasiones no la han facilitado". En este punto, se ha echado mano de justificantes de pago, precontratos o, incluso, certificados emitidos por Hacienda.

A partir de ahí se prepara una reclamación extrajudicial para que interrumpa el plazo de prescripción, que ahora es de cinco años, tal y como ha señalado la sentencia europea. Una vez que el concesionario responde denegando la compensación por daños al consumidor, Irache propone al afectado llevar el caso por la vía judicial.