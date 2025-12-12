Irujo y Aierdi califican de "hito para el desarrollo comarcal" la constitución del Club de Empresas de Baztan Bidasoa

Presentación del Club de Empresas de Baztan Bidasoa en el Señorío de Bertiz - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club de Empresas de Baztan Bidasoa 'Don Miguel de Múzquiz' se ha presentado este viernes en un acto celebrado en el Palacio de Bertiz (Oieregi), en el que han participado más de 60 empresas.

El evento ha sido presidido por el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo; y por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi. También ha asistido el director gerente de la sociedad pública Sodena, Iñaki Larraya.

Los consejeros han destacado la constitución de este club como una "respuesta a una demanda histórica" y un "paso fundamental para impulsar el desarrollo socioeconómico de la comarca, que hasta ahora carecía de una representación empresarial formal para mantener una interlocución con las instituciones".

Este club empresarial, primero en la zona, se constituye sin ánimo de lucro y tiene como presidente a Javier Mariezcurrena, de vicepresidente a Joseba Martikorena, de secretario a Jesús Urrutia, y de tesorero a Juan Luis Llonis.

El consejero Irujo, quien "ha brindado un apoyo especial al impulso y constitución del club", ha subrayado el "papel clave" del empresariado. "La riqueza y el empleo de estos valles viene gestionada en gran medida por las empresas. Por ello, es esencial que el Club de Empresas de Baztan Bidasoa tenga un protagonismo principal tanto en el impulso del desarrollo comarcal como en la articulación de programas de ayudas", ha afirmado.

Según Irujo, "la creación de empleo, la fijación de población y la atracción de talento dependen, en gran medida, de la fortaleza y la iniciativa de nuestro tejido empresarial, por ello debemos colaborar con todos los agentes para poder atraer nuevas inversiones, talento y comercio a los municipios de la zona".

Por su parte, el consejero Aierdi ha mostrado el "apoyo" de su departamento a la nueva asociación y ha señalado que "a través de las estrategias LEADER, hemos comprobado la importancia de reforzar el papel de las comunidades rurales que impulsan territorios alejados de tópicos, pueblos modernos, dinámicos y activos".

"Ahora, la constitución de este club, un hito largamente esperado, viene a reforzar ese papel. Al igual que en otras comarcas de Navarra, Baztan Bidasoa necesitaba una entidad que permitiera identificar nuevas oportunidades, diseñar estrategias conjuntas y acceder a financiación pública y privada. Desde el Gobierno de Navarra valoramos su objetivo de contribuir activamente al mantenimiento y desarrollo de las empresas existentes en la comarca para seguir construyendo un futuro próspero en nuestro entorno rural, en zonas afectadas por la despoblación", ha apuntado.

El Club de Empresas de Baztan Bidasoa, que se constituye "inspirándose en la generación ilustrada de 'Don Miguel de Múzquiz', se marca como fin principal contribuir activamente a un nuevo impulso del desarrollo socioeconómico de la comarca".

Sus objetivos básicos son: servir de interlocutor ante instituciones públicas y privadas; obtener e intercambiar información para identificar oportunidades y amenazas y mejorar la competitividad comarcal; y diseñar e implementar estrategias y planes para el desarrollo socioeconómico, con énfasis en el mantenimiento de las empresas existentes.

Actualmente, el club supera las 60 empresas, estructuradas en ocho secciones productivas, además de una sección especial de juventud empresarial. Hay presencia de los siguientes sectores productivos: construcción, automoción, transporte, metal y maquinaria, agroindustria, biotecnología, salud, energía y medio ambiente.