Irujo destaca "la capacidad de adaptación en nuevos sectores" de la empresa Loxin

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, en su visita a la empresa Loxin. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado en fechas recientes la empresa tecnológica industrial Loxin, ubicada en Pamplona, y que forma parte del Grupo Aritex.

La compañía ha recibido del Gobierno de Navarra un total de 100.000 euros en concepto de ayudas a la descarbonización para la realizar acciones en materia de eficiencia energética, como instalación de calefactores por infrarrojos y placas solares de autoconsumo, que han permitido eliminar el uso de gasoil y gas, reduciendo de forma significativa la huella de carbono de la planta, entre otros.

Loxin está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones de automatización de alta tecnología basadas en robótica. Su actividad se centra en sectores que requieren capacidades técnicas avanzadas, como el aeronáutico y en los últimos años han ampliado su presencia en ámbitos como el ferrocarril y la construcción.

El consejero Irujo ha destacado que "la capacidad de adaptación al cambio es clave en el momento crucial que estamos viviendo. El actual escenario de incertidumbre hace que todo sea más complejo y nos empuja a mirar soluciones nuevas, creativas, innovadoras y arriesgadas, la única manera de hacer frente a este cambio de era".

La directora de la planta, Alicia Lusarreta, explicó que el nombre Loxin nace de una idea que define el espíritu de la empresa: 'Locos por la Ingeniería' (Lo x In). "Esta filosofía refleja el carácter de nuestro equipo: personas valientes, que no temen a los retos y que buscan constantemente nuevas formas de mejorar los procesos industriales".

En la visita también participaron, por parte del Gobierno de Navarra, la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra. Por parte de la empresa, acudió el director comercial del Grupo Aritex, Carlos Mendez.

Entre los desarrollos más destacados de Loxin se encuentran soluciones de automatización avanzadas para procesos críticos como el taladrado de precisión, el remachado automatizado y el posicionamiento de componentes de gran tamaño. Estas tecnologías permiten trabajar con materiales exigentes como el titanio o los composites, manteniendo tolerancias milimétricas y garantizando la trazabilidad de cada operación.

Además, Loxin incorpora sistemas de visión artificial, medición láser y entornos de gemelo digital, que permiten simular procesos, validar diseños y capturar datos en tiempo real, integrándose con los sistemas de gestión del cliente y "contribuyendo a mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad en el ensamblaje de grandes estructuras".

La sostenibilidad forma parte de la estrategia empresarial de esta compañía, nacida en 2002. Entre otras iniciativas, participan en el Sistema de Gestión InnovaRSE, impulsado por el Gobierno de Navarra, que promueve integrar la responsabilidad social en la gestión empresarial, en tres dimensiones: ambiental, social y económica.

Además de su apuesta tecnológica, Loxin cuenta con el Sello Reconcilia, que reconoce el esfuerzo por fomentar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.