Irujo destaca la posición de liderazgo de Navarra en economía circular

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, en la jornada Economía Circular en Navarra, en CEIN. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha destacado este jueves la posición de liderazgo alcanzada por Navarra en economía circular, que es "resultado de una apuesta compartida entre lo público y lo privado" por este modelo de producción y consumo centrado en aprovechar al máximo el ciclo de vida de los productos, materiales y recursos.

Así lo ha resaltado en la apertura de la jornada Economía Circular en Navarra, que se celebra en la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) en Noáin, organizada por el Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboración de Navarra Zirkular, Sodena, el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La jornada está concebida para compartir conocimientos y casos de éxito y establecer un diálogo sobre las últimas tendencias y retos en materia de economía circular, generando un espacio de intercambio pensado para impulsar nuevas colaboraciones y proyectos innovadores en este ámbito.

"Nuestras empresas han entendido que la sostenibilidad no es una opción, sino un motor de eficiencia. A través de proyectos de simbiosis industrial estamos cerrando ciclos que generan empleo de calidad y valor añadido en el territorio. Seguiremos impulsando herramientas que faciliten la integración de la circularidad desde el propio diseño de los productos hasta el final de ciclo, situando a nuestra comunidad a la vanguardia de la nueva industria verde", ha indicado Irujo.

El acto de apertura de la jornada ha contado también con la intervención de Alejandro Dorado Nájera, comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha explicado que la cartera que ostenta "concibe la economía circular no solo como una necesidad ambiental para trasformar nuestro irracional modelo de producción y consumo lineal y evitar los impactos ambientales de la extracción de recursos y la generación de residuos, sino también como una oportunidad".

"La economía circular es una oportunidad para la competitividad de nuestras empresas, para la creación de empleo de calidad y, en un contexto geopolítico como el actual, para reducir nuestra dependencia exterior de materiales y fortalecer nuestra seguridad de suministro. Por eso estamos impulsando medidas como el II Plan de Acción de Economía Circular, o el PERTE de Economía Circular, que ya está financiando cinco proyectos empresariales en Navarra, con ayudas públicas de más de 3,2 millones de euros y una inversión total cercana a los 9 millones", ha explicado.

Por su parte, Elena Galante, directora del Observatorio de Economía Circular del Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha destacado que "la economía circular es, probablemente, el mejor ejemplo de que sostenibilidad y rentabilidad empresarial pueden y deben avanzar de la mano cuando hay estrategia, gestión y visión de futuro".

"Desde el Observatorio Español de Economía Circular trabajamos precisamente en ese aterrizaje real, identificando y difundiendo buenas prácticas sectoriales, detectando barreras en la implantación y, sobre todo, desarrollando herramientas prácticas junto con el tejido empresarial para que esta transición se traduzca en ventaja competitiva", ha explicado.

En el marco de la jornada, se han organizado dos mesas redondas para que diferentes empresarios y expertos aporten sus puntos de vista.

La primera mesa redonda, dedicada a la experiencia de las grandes empresas, está moderada por Montse Guerrero, subdirectora General de Sostenibilidad y Economía Circular de Sodena, que destaca que las grandes empresas trabajan la transición hacia una economía circular a través de la innovación y la colaboración con otras empresas y agentes. "Es clave crear nuevas alianzas empresariales, en algunos casos se lleva a cabo a través de empresas pequeñas que ofrecen servicios y tecnologías muy innovadoras que les permiten implementar en sus procesos o incluso crear nuevos modelos de negocios, y en otras ocasiones es su propio desarrollo a través de proyectos de I+D+i los que les genera el conocimiento de nuevas formas de hacer o tecnologías, lo que les permite diferenciarse de la competencia. Son las grandes empresas las que pueden implementar cambios a una mayor escala, pudiendo conseguir que su solución circular pase de ser la excepción a la nueva norma, y ahí la colaboración interregional o internacional es indispensable para alcanzar un cambio real en el mercado", ha explicado.

La mesa redonda cuenta con las ponencias de Zouhayr Arbib, del Departamento de Innovación y experto en economía circular de Aqualia; Federico Sanmartín, director Gerente de Energy loop; Miguel Ángel París, responsable del Departamento de Sostenibilidad de Rockwool; y Diego Juárez Manager, responsable de Marketing de Timac Agro.

La segunda mesa redonda, dedicada a pymes y startups, está moderada por Uxue Itoiz, directora gerente del CEIN, que aborda el soporte que se da en circularidad a empresas grandes y su vinculación con sectores emergentes. Itoiz ha señalado que las startups están aportando soluciones circulares cada vez más innovadoras, capaces de ayudar tanto a las pymes como a las grandes empresas a avanzar hacia modelos más sostenibles". "Muchas de ellas ya nacen con la circularidad en su ADN, integrando desde el inicio procesos más eficientes, responsables y con menor impacto ambiental. Desde CEIN trabajamos para ayudar a que estas startups y empresas conecten con iniciativas como el evento de hoy. Nuestro compromiso es acompañarlas e impulsar su escalabilidad"; ha indicado. Esta mesa cuenta con las ponencias de Lorea Azcona, de Uraphex; Sergio Sánchez de Environhemp; y Mª Eugenia Sábada de Enarez.

La parte final del evento aborda los desafíos y soluciones para la circularidad en Navarra, en un coloquio que busca la participación del público asistente, tratando de abordar de una forma más práctica la aplicación de la circularidad en las empresas.