Irujo dice que el turismo en Navarra va "en buen camino de la recuperación" con cifras "muy por encima" de 2019

Afirma que la Comunidad foral es un "referente" para el turismo europeo

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que el turismo en Navarra va "en buen camino de la recuperación" porque "tanto en verano como en el primer semestre" de 2022 se han registrado datos que "se sitúan muy por encima" de los de 2019, antes de la pandemia.

Así se ha pronunciado este jueves, en el marco de una interpelación de PSN en el pleno del Parlamento de Navarra. Según ha explicado, en julio y agosto se registró "la mejor cifra de los últimos años" y que en lo que llevamos de 2022, Navarra ha recibido 1.222.154 viajeros, por encima del mismo periodo del año anterior "e incluso de los últimos años anteriores a la pandemia". Asimismo, ha remarcado que entre enero y junio, los turistas, fundamentalmente franceses y alemanes, aportaron a la Comunidad foral 60 millones de euros.

El consejero ha añadido que se trata de un sector "fundamental" para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, cuya aportación al PIB de la Comunidad foral es del 5,6% y que representa en torno al 7% del total de afiliaciones a la Seguridad Social. En 2021, Navarra registró más de 1.148.377 visitantes, que sumaron unas 2.731.801 pernoctaciones. En lo que llevamos de 2022, la cifra de pernoctaciones se sitúa en 2.575.632.

Irujo ha remarcado que las "líneas maestras" en esta materia se configuran en el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025 y ha citado algunas de las medidas desarrolladas por el departamento, como el decreto foral de Turismo Itinerante, que será debatido "en breve", la creación del Observatorio de Turismo y del Laboratorio de Transformación Digital Turístico, el Plan de Formación Turística, el nuevo modelo de gobernanza implementado en 2021, y la integración de Navarra en las redes europeas. Además, ha trasladado que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos ha obtenido 76 millones de euros procedentes de fondos europeos.

"Navarra ya se ha convertido en un referente para el turismo sostenible europeo", ha asegurado el consejero, que ha destacado el reto de desarrollar un turismo con una "mínima huella de carbono" y ha asegurado que la Comunidad foral "no solo se recupera, sino que va en esa línea de turismo sostenible".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha destacado la "sobresaliente recuperación" del sector. Tras considerar que "estamos obligados a acometer una transformación del turismo", ha subrayado que para ello hay que "aprovechar todas las oportunidades ligadas al Plan de Recuperación, para modernizar el sector y hacerlo más sostenible, rentable y de calidad". "En Navarra el turismo o es sostenible o no será, por eso debemos trabajar en mejorar la competitividad y contribuir a la transformación del sector hacia la sostenibilidad y la digitalización", ha subrayado Unzu, que ha apostado por "consolidar" a la Comunidad foral "como destino singular de referencia basada en las fortalezas culturales, gastronómicas y sociales de altísima calidad".

En nombre de Navarra Suma, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha destacado la "buena herencia" recibida por el Ejecutivo en este ámbito y ha manifestado que "lo que están celebrando es el efecto rebote del turismo en todas las comunidades". "Es récord de turismo en todas las comunidades autónomas de España, no es algo exclusivo de Navarra, no destacamos por encima de ninguna otra comunidad. Es más, hasta hace poco éramos de las últimas comunidades en la recuperación", ha señalado, tras añadir que, por ejemplo, el turismo internacional no se está recuperando "a buen paso" y que "necesita más atención".

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain, ha destacado la "clara apuesta" de la coalición por el "nuevo turismo" impulsado por Navarra, una "nueva forma de entender los viajes, un turismo que permita conocer bien la tierra y a su gente, respetando el medio ambiente, sus costumbres y tradiciones".

La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha subrayado que los "dos grandes retos" del departamento "son implementar el desarollo normativo que ya existe y establecer las bases para fomentar un nuevo modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad", y "cómo gestionar de manera eficaz, eficiente y transparente los más de 76 millones de euros" procedentes de los fondos europeos".

Mikel Buil, portavoz parlamentario de Podemos, ha considerado que "Navarra, cuando habla de turismo, sabe lo que dice porque tiene los recursos y la incitativa para poder desarrollarlo". "El turismo que estamos desarrollando cohesiona socialmente, y creemos que puede ser una referencia a nivel estatal en el ámbito medioambiental", ha afirmado.

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apuntado que "lo fundamental está en cómo conseguir que ese turismo sea sostenible y responsable, incluso que genere empleo para la población local y que sea para todos". "Es un sector que crece muy deprisa a nivel mundial, más deprisa que la economía en general, y me parece que el reto está en ese turismo de cercanía, de edad, de nuestra gente, de los navarros y navarras, para que puedan acceder a los servicios turísticos que tenemos, sin necesidad de gastar demasiado dinero porque el turismo también tiene que llegar a cada uno de nosotros", ha subrayado.