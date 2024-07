Iruñea Antitaurina organiza una kalejira el 7 de julio para reclamar "unos Safermines sin corridas de toros"

PAMPLONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Iruñea Antitaurina ha organizado una kalejira el 7 de julio en Pamplona para reclamar "unos Safermines sin corridas de toros". La movilización, que partirá desde la plaza del Ayuntamiento a las 19 horas, busca ser "un espacio de fiesta y reivindicación".

Así lo han señalado este martes en nombre del colectivo Elena Fraile y Luisa Vallejo, en una rueda de prensa frente a la Plaza de Toros en la que han dado lectura a un comunicado. En él, han criticado que durante las fiestas de San Fermín "60 toros serán acuchillados hasta morir de forma agónica, ahogados en su propia sangre". "Lo que sucede en la plaza -de toros- es una barbaridad y hay que terminar con ello. Estamos en el siglo XXI y ya no se puede aceptar torturar hasta la muerte a un animal, como tampoco tirar cabras de un campanario", ha dicho Vallejo.

A su juicio, "los Sanfermines tienen que seguir evolucionando al paso de los cambios de la sociedad, y la mayoría de la ciudadanía ha cambiado en relación al maltrato animal". "Ahí tenemos a Vitoria-Gasteiz, que hace años que no tiene corridas porque no iba nadie, las imágenes de Tudela y Bilbao con escasísimo público, prácticamente vacías, plazas portátiles propiedad de varios ayuntamientos de la Ribera en venta, Cataluña sigue sin corridas de toros a pesar de que el Tribunal Constitucional anuló el acuerdo del Parlamento de prohibirlas", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que frente a las 953 corridas de toros realizadas en España en 2007, "se hicieron 349 en 2019, menos de la mitad en una década". "A nivel internacional la tauromaquia tampoco goza de buena salud. En un paso histórico, tras 10 años de lucha, Colombia aprobó el mes pasado la prohibición de las corridas de toros, lo que nos alegra", ha remarcado.

Según ha añadido, "ante la situación de declive de la tauromaquia, mucha gente consideramos que, si no fuera por el ambiente que crean las txarangas de las peñas, la foto de la plaza sería como la de Tudela: vacía y aburrida". "Solo quedaría mirar lo que sucede en el ruedo. Y sabemos que la mayoría de la gente de sol no va para ver maltratar y matar toros, pero esa matanza sucede igualmente, aunque no miren", ha comentado.

Tras añadir que "todo el mundo sabe" que "lo importante de las corridas de toros en Pamplona es la merienda, los cubatas y las txarangas, en definitiva, la juerga", ha planteado si "hace falta torturar animales para pasar una tarde de fiesta" y si "se puede defender tanta crueldad".

"No se puede seguir defendiendo el maltrato como base de ninguna fiesta, el debate está en la calle, más vivo que nunca, y hay que abordarlo. Hay que hacer frente a la realidad y al cambio de modelo festivo que se avecina. La ciudad necesita abordar el debate de unos Sanfermines del futuro. Por ello, animamos a las peñas, como impulsoras y receptoras de muchos cambios sociales y como uno de los agentes más destacados de los Sanfermines, a que faciliten el tránsito hacia unos Sanfermines sin corridas de toros", ha subrayado.

En respuesta a los periodistas sobre si reclaman la desaparición de los toros también en los encierros, Elena Fraile ha indicado que en los encierros "hay maltrato y tiene su debate propio", pero "lo que es inadmisible" son las corridas de toros, donde hay "una crueldad extrema, un suplicio para los animales" que "no podemos permitir ya en estos tiempos".