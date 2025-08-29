IU dice que gobernar conlleva contradicciones y que si Podemos plantea formalmente salir del Gobierno foral lo analizará

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado este viernes que gobernar conlleva afrontar "contradicciones", pero ha asegurado que si Podemos Navarra realiza una "propuesta formal" en el seno de Contigo-Zurekin para salir del Gobierno foral, IUN la analizará.

Después de que la coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán, haya defendido este viernes la salida del Gobierno foral de Contigo-Zurekin (integrada por Podemos, IUN, Batzarre e independientes, entre otros), Carlos Guzmán ha afirmado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que la decisión de entrar en el Gobierno de Navarra fue acordada por los órganos de Contigo-Zurekin "de manera transparente y de manera dialogante", y ha añadido que "hasta la fecha no tenemos ninguna propuesta concreta sobre cómo abordar el futuro de la participación de la coalición en el Gobierno".

Guzmán ha indicado que "la valoración que podemos realizar es que IU y Contigo-Zurekin somos organizaciones serias, sabemos que cuando venimos a la política tenemos que afrontar grandes contradicciones, también sobre todo en la gestión de los gobiernos es donde quizá tenemos que afrontar más contradicciones, pero nunca hemos tenido ningún miedo a afrontar esas contradicciones". "Sabemos que estamos en las instituciones, sabemos que cuando estamos en un Gobierno municipal o en el Gobierno de Navarra tenemos que afrontar contradicciones, pero lo hacemos porque creemos que el trabajo que podemos desarrollar en beneficio de los derechos y de los intereses de las familias trabajadoras es fundamental", ha indicado.

Tras ello, ha señalado que "si las compañeras y los compañeros de Podemos en algún momento trasladan alguna propuesta concreta la analizaremos, la valoraremos, con coherencia, con determinación y siempre valorando qué es lo mejor, qué es lo que conviene a las familias trabajadoras de esta Comunidad".

Carlos Guzmán ha afirmado que "la alternativa a los gobiernos progresistas como el que existe en el Estado o el que existe en Navarra desde 2015 es un gobierno de la derecha con la extrema derecha, y una organización antifascista como Izquierda Unida jamás va a permitir que por activa o por pasiva se faciliten gobiernos de la derecha y mucho menos de la derecha con la extrema derecha".

"Si llega el momento de tener que valorar esa propuesta primero en los órganos de nuestra organización y luego posteriormente con los compañeros de Contigo Navarra", ha señalado.

Cuestionado sobre si IU es partidaria de seguir en el Gobierno foral, Guzmán ha insistido en que "tendremos que analizar si existe una propuesta concreta". "Hasta el momento no tenemos ningún tipo de propuesta por parte de los compañeros y compañeras de Podemos. Si existiese una propuesta formal, seria, en ese sentido, la analizariamos en nuestros órganos de dirección, que son los que tienen en última instancia la palabra sobre el futuro posicionamiento, y una vez que tengamos un posicionamiento en IUN, nos juntaremos con el resto de agentes de esta coalición para analizar el futuro", ha afirmado.

Por su parte, Henar Moreno, responsable de Política Institucional de Izquierda Unida federal, que también ha participado en la rueda de prensa, ha respaldado las palabras de Carlos Guzmán y ha indicado que "no vamos a permitir que se tiren los gobiernos progesistas en ningún lado". "Hay que sostener estos gobiernos a futuro, porque nuestra presencia en esos gobiernos hace que las políticas que se adoptan sean más de izquierdas", ha indicado.

Moreno ha advertido a Podemos de que "cuando se está en coalición lo coherente y lo serio es tener conversaciones y propuesta concretas en primer lugar hacia dentro, no hacer declaraciones de salidas ni de no salidas".

La dirigente de IUN ha afirmado que "resulta curiosa esta deriva de un grupo como Podemos, que lejos de plantear posicionamientos constructivos, lo que plantea siempre es la ruptura".

Según ha indicado, no hay que estar "en un gobierno caiga quien caiga", sino desarrollar políticas en esos gobiernos y si no se desarrollan, "veremos qué hacemos". "¿Cree Podemos que si no hubiera estado Contigo-Zurekin en el Gobierno de Navarra se hubieran aprobado esas zonas tensionadas en 21 localidades de la Comunidad? No lo sabremos nunca, pero yo creo que no", ha planteado.

Henar Moreno ha viajado a Pamplona para ofrecer una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político y ha defendido que "allí donde Izquierda Unida está en el Gobierno se vive mejor". "Desde Izquierda Unida vamos a impulsar con nuestra presencia en las distintas instituciones, en el Congreso de los Diputados, en los distintos Parlamentos autonómicos, también con nuestra presencia en el Gobierno del Estado y en los ayuntamientos, un giro social que llevamos reivindicando desde hace tiempo", ha asegurado.

Moreno ha resaltado que, "si bien es cierto que hay que reconocer que ha habido avances durante esta legislatura estatal, también es cierto que necesitamos garantizar que se tomen más medidas para que la gente viva mejor, para que la gente pueda acceder a una vivienda, pueda tener un trabajo digno, pueda llegar a final de mes, y en este sentido defendemos un fortalecimiento de la patria social".

La dirigente de Izquierda Unida ha subrayado que "no bastan excusas" y ha afirmado que "la parte socialista del Gobierno tiene que presentar ya" los Presupuestos Generales del Estado y "tenemos que debatir, negociar y acordar unos Presupuestos que sirvan para ese impulso social, para mejorar la vida de la gente trabajadora, de las personas que más lo necesitan". "Izquierda Unida vamos a exigir la presentación de los Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado.