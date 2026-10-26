IUN dice que la negociación de listas se hace en el ámbito nacional y evita responder a Sumar

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra y coordinador general de IUN, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento foral y coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado que la negociación de las listas del Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre se lleva a cabo en el ámbito nacional y es ajena al ámbito navarro.

Así se ha pronunciado Guzmán después de que el Movimiento Sumar Navarra haya advertido de que no aportará candidatos a la lista del Frente Amplio al Congreso ni a la candidatura al Senado, y no participará en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre "si Izquierda Unida mantiene su imposición unilateral y no abre de inmediato una negociación transparente y honesta para conformar las candidaturas con quienes construimos el Frente Amplio".

En declaraciones a los medios, Guzmán ha afirmado que "se trata de una información relativa a la negociación que se está dando en el ámbito estatal, una información ajena a la realidad de la coalición y del espacio político de Navarra". "Por nuestra parte, en estos momentos, no realizamos mayores valoraciones", ha indicado.

Así, Guzmán ha afirmado que a lo largo de este lunes "registraremos la lista definitiva ante la Junta Electoral y, a partir de esta semana, el Frente Amplio de Navarra desarrollará aquí su precampaña y su campaña para defender el proyecto que hemos sido capaces de construir 15 organizaciones políticas distintas".

Preguntado sobre cuántas personas forman parte de Sumar en Navarra y las relaciones de Contigo-Zurekin con este colectivo, Guzmán ha afirmado que "esa es una pregunta que tendrían que hacerle a Movimiento Sumar en Navarra, hacer valoraciones de carácter organizativo de otras organizaciones que no son las mías no me compete y tampoco me atrevo a realizarlo". Además, ha precisado que la coalición Contigo-Zurekin se acordó antes del nacimiento de Sumar.