El jardín del Palacio de Navarra acoge el martes un concierto de Miguel Vargas en el marco de Flamenco On Fire

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jardín del Palacio de Navarra acogerá este martes, día 26 de agosto, un concierto del guitarrista extremeño Miguel Vargas que, con motivo del festival Flamenco on Fire, actuará desde el balcón central de la fachada del Antiguo Archivo General, a las 21.30 horas.

La asistencia es libre hasta completar el aforo, de aproximadamente unas 400 personas. El público podrá acceder al jardín desde las 20.30 horas, por el porche del Palacio situado en la avenida San Ignacio, junto a la secuoya. Una vez completado el aforo, se cerrará la puerta, pero el concierto podrá seguirse aun así desde la calle, al otro lado de la verja. Tendrá una duración aproximada de media hora.

Se trata de la tercera edición consecutiva en la que el jardín del Palacio de Navarra es el escenario de una actuación del festival. Los dos años anteriores, los artistas presentes fueron los también guitarristas Manolo Franco el año pasado y Rafael Riqueni.

La duodécima edición del Flamenco on Fire se celebra del 22 al 31 de agosto en tres lugares: Pamplona, Tudela y Viana.

MIGUEL VARGAS

Miguel Vargas Molia (1956 Beja, Portugal) está considerado como el patriarca de la guitarra extremeña. A los ocho años se trasladó con su familia a Mérida, donde ha desarrollado toda su carrera artística, convirtiéndose en una figura clave en la evolución del flamenco extremeño. Es reconocido por haber creado un estilo propio en los toques por jaleos y tangos, dotándolos de una identidad única que refleja el alma del flamenco extremeño. Su toque se caracteriza por un compás marcado, silencios expresivos y una sonoridad que evoca las raíces más profundas del flamenco.

A lo largo de su carrera, ha acompañado a destacados artistas como Porrina de Badajoz, Juan Cantero, Ramón el Portugués, Guadiana, El Perrete, Potito, Juanfra Carrasco, José de la Tomasa, Fuensanta la Moneta, e incluso al propio Camarón de la Isla en el Teatro Romano de Mérida.