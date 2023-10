Javier Esparza critica que el PSN "cuestione el talante democrático de UPN y no el de EH Bildu"

Afirma que con el cese de UPN en siete presidencias de comisiones "poco contribuye el PSN a favorecer un buen clima político"



PAMPLONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha criticado este viernes que el PSN "cuestione el talante democrático de UPN y no el de EH Bildu" para justificar el cese de los regionalistas en la presidencia de siete comisiones parlamentaria. "Con eso está dicho absolutamente todo", ha afirmado Esparza.

El portavoz de los regionalistas ha asegurado que "esta decisión de arrebatarnos las presidencias de comisiones es un ataque innecesario, gratuito e injusto". "Se pretende excluir al principal partido de Navarra y se hace en una cuestión que desde el punto de vista político es insignificante. Tener una presidencia de comisión no es relevante", ha señalado.

Además, Esparza ha afirmado que los socialistas "se inventan unas excusa de mal pagador" y ha argumentado que "las presidencias de las comisiones están soportadas por un letrado que da garantías de que se desarrolla la comisión conforme al reglamento, conforme a la normativa". "Es falso que haya habido ningún tipo de talante antidemocrático", ha señalado.

El presidente de UPN ha considerado que "el PSN se baja los pantalones ante Bildu y nos arrebata algo que no era una cuestión relevante, por eso nos ha cogido de sorpresa, que entren en esto los retrata".

Además, ha señalado que "hemos gestionado las presidencias de las comisiones conforme al reglamento e interpretando además de la misma forma que EH Bildu, con lo cual todavía es más kafkiana la excusa". "Que diga el PSN que tiene un acuerdo con EH Bildu y quiere apartar de todo a UPN. Por lo menos que diga la verdad", ha afirmado.

Así, el presidente de UPN ha asegurado que "lo que hay es una obsesión compulsiva por parte del PSN, que no tolera que UPN siga siendo el primer partido de esta tierra, no tolera que UPN siga siendo quien gana las elecciones cada cuatro años, y no está respetando la representatividad política de UPN".

Javier Esparza ha añadido que, "con una decisión como esta, inesperada para nosotros, poco contribuye el PSN a favorecer un buen clima político". "Sus discursos son de que quiere llegar a acuerdos y diálogo, pero los acuerdos y el diálogo siempre se producen con EH Bildu, y si puede pisar a UPN, lo hace. Tomamos nota. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de esta tierra donde nos corresponda, desde el Gobierno en el ámbito municipal, y desde la oposición en el Parlamento haciendo propuestas que mejoren esta tierra", ha señalado.