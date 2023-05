Javier Esparza dice que UPN es "el único partido capaz de cambiar el Gobierno de esta tierra"

PAMPLONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha asegurado este miércoles que UPN es "el único partido capaz de hacer que Chivite no sea presidenta, es el único partido capaz de cambiar el Gobierno de esta tierra, y es el único capaz de frenar a EH Bildu en la Alcaldía de Pamplona".

En un acto de presentación de la lista de UPN al Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha afirmado que "estamos fuertes, ilusionados, estamos seguros de nosotros mismos y del grandísimo apoyo que vamos a recibir el 28 de mayo, porque confiamos en los navarros y las navarras, porque los ciudadanos son capaces de distinguir la honestidad de nuestro proyecto frente a las mentiras y el postureo del resto".

Al acto, que ha tenido lugar en el campo de fútbol del colegio Luis Amigó, han asistido los 26 primeros integrantes de la lista al Parlamento de Navarra, la cifra que marca la mayoría absoluta. Todos los candidatos han vestido una camiseta roja con su nombre a la espalda y el número que ocupan en la lista. Además, la camiseta llevaba el mensaje 'Piensa, actúa, decide'.

En los primeros puesto de la lista están, tras Javier Esparza, en este orden, Yolanda Ibáñez, Marta Álvarez, María Jesús Valdemoros, Javier Trigo, Félix Zapatero, Juan Luis Sánchez de Muniáin, Leticia San Martín, Pedro González, Ana Elizalde, Iñaki Iriarte, Ángel Ansa, Cristina López, Miguel Bujanda, Raquel Garbayo, Mario Fabo, Isabel Olave, Mariano Herrero, Patxi Pérez y Margari Alonso.

Javier Esparza ha explicado que han optado por esta presentación de la lista "en una semana futbolera, acordándonos del deporte, de un equipo que llevamos todos en el corazón", en referencia a Osasuna, que disputa el sábado en Sevilla la final de Copa del Rey contra el Real Madrid.

Esparza ha asegurado que en estas elecciones "nos estamos jugando el futuro de Navarra" y ha advertido de que la Comunidad foral "no puede estar otros cuatro años de la mano de EH Bildu, que está trayendo más pobreza, más miseria y menos convivencia a esta tierra".

El candidato regionalista ha acusado al PSN de "encargar encuestas 'ad hoc" y ha señalado que "es una enorme mentira decir que los socialistas están a 10.00 votos de UPN, ya les gustaría a ellos". "El PSN cada día se supera mintiendo a los ciudadanos. Está preocupado y asustado", ha dicho.

Tras ello, ha asegurado que UPN "va a volver a ganar las elecciones con mucha holgura, el PSN pierde apoyos cada día que pasa y EH Bildu está creciendo en esta tierra porque los han blanqueado". "Ahora el PSN se encomienda al PP para intentar que nos quite el voto que pueda y la diferencia que tengamos con el PSN sea menor y tengamos más difícil ser alternativa de Gobierno", ha señalado.

Sin embargo, Javier Esparza ha subrayado que "el voto que duele a Asiron -candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Pampona- y a Chivite es el de UPN, el voto que castiga la indecencia de los acuerdos de EH Bildu es el de UPN y el voto que sirve para hacer las cosas de otra manera es el de UPN". "Todo el que quiera que las cosas cambien, todo el que quiera un cambio de Gobierno, va a tener muy claro dónde tiene que ir su voto", ha señalado.

Esparza ha asegurado que UPN va a trabajar por "el pleno empleo", por "ser capaces de ofrecer a las familias la posibilidad de elegir libremente el modelo educativo para sus hijos, políticas para reducir listas de espera en salud, y vivienda para los jóvenes". Además, ha expresado su compromiso con el tren de alta velocidad, el Canal de Navarra o la autovía a Madrid. "Antes Navarra era tierra admirada y ahora es conocida por sus acuerdos con EH Bildu", ha censurado.

El candidato de UPN ha advertido de que UPN "mintió hace cuatro años diciendo que no iban a pactar con Bildu y ahora dicen que no van a incluir a Bildu en el Gobierno de Navarra y que no le van a dar la Alcaldía de Pamplona". "Es mentira, lo tienen ya hablado, Chivite va a anteponer todo lo que tenga que anteponer para ser presidenta de esta Comunidad", ha asegurado.

Además, ha señalado que tras las próximas elecciones "no va a bastar con la abstención de EH Bildu". "EH Bildu va a tener que apoyar a Chivite. María Chivite se va a plegar a todo lo que le exija EH Bildu y los ciudadanos tienen que ser conscientes", ha afirmado.