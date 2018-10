Jiménez (PSN) exige a Barcina que "defienda el autogobierno" de Navarra "sin medias tintas"

Actualizado 22/09/2012 13:21:27 CET

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha exigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, que "defienda el autogobierno" de la Comunidad foral y que lo haga "en todos los foros, de forma contundente y rotunda, sin medias tintas".

En su intervención ante el Comité Regional del PSN, celebrado este sábado, Jiménez ha afirmado, en referencia al "actual debate" del Estado de las autonomías, que Barcina "desdeña" el autogobierno de Navarra y ha destacado que "aun siendo esto grave, peor es que no lo defienda".

Como presidenta del Gobierno de Navarra, ha afirmado el líder socialista, "Barcina tiene la obligación de defender el autogobierno". Jiménez ha advertido de que "es incompatible hacer seguidismo de esas políticas centralizadoras del PP y defender el autogobierno, porque el PP no cree en el autogobierno". "Aquí no caben ambigüedades, o se cree en el autogobierno, o no se cree, y es que autogobierno es Navarra y Navarra es autogobierno", ha asegurado.

Jiménez ha insistido en que el PSN "defiende el autogobierno de Navarra", por lo que ha tomado "iniciativas para que se presenten recursos de inconstitucionalidad en torno a materias sensibles que creemos que tenemos que defender porque están dentro de nuestras competencias otorgadas por la Constitución y la Lorafna".

"Asistimos estos días atónitos al interés que tienen algunos sectores por hacer apología del centralismo, del desmantelamiento del Estado de las autonomías, y otros que, desde el nacionalismo, pretenden que Navarra deje de ser una Comunidad propia para pasar a formar parte de un ente irreal", ha criticado.

Entre ambas pretensiones, ha expuesto, la propuesta del PSN "se llama autogobierno" porque "gracias a él Navarra puede tener un alto grado de bienestar, puede ofrecer mayor calidad de vida a los ciudadanos". "El autogobierno nos permite tener competencias propias e instrumentos como el Convenio Económico, que ha supuesto durante muchos años un gran desarrollo para Navarra", ha destacado.

El secretario general del PSN ha resaltado que "dentro de la larga historia como pueblo, desde el respeto institucional, Navarra ha mantenido, unas veces mejor y otras peor, relación con los vecinos del País Vasco". "Creemos que debe haber relaciones y que en ese marco de relaciones institucionales es necesario intensificar la cooperación social, económica y cultural con la Comunidad Autónoma Vasca", ha defendido.