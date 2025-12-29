Juan Manuel de Prada, Nathalie Poza y Loquillo, entre los protagonistas del programa de Civican en invierno

Archivo - El cantante Loquillo durante su concierto en el Movistar Arena, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Dic.

Fundación Caja Navarra ha diseñado entre enero y marzo de 2026 un programa para abordar la migración, la convivencia y la creación colaborativa, para lo que contará con invitados como el escritor Juan Manuel de Prada, la actriz Nathalie Poza y el músico Loquillo.

A través de más de 60 actividades gratuitas y abiertas al público, Civican buscará convertirse en espacio de encuentro para "escuchar las historias, lenguas y miradas de quienes construyen una Europa más plural, abierta y humana", según ha explicado Fundación Caja Navarra en una nota.

El programa 'Diálogos de medianoche', en colaboración con Diario de Navarra, contará con la presencia de los escritores Juan Manuel de Prada (16 de enero) y Elisabet Benavent (13 de marzo). Por su parte, 'Conversatorios en la Biblioteca' acercará al público las trayectorias de Nathalie Poza (15 enero), Abdelatiff Hwidar (12 marzo) o Loquillo (5 febrero), quienes compartirán sus lecturas esenciales y experiencias vitales.

El programa 'Logos' pondrá el foco en vivencias migratorias con encuentros como 'El síndrome de Ulises', con Margaryta Yakovenko y César Dezfuli, o 'Mujeres de frontera', con Najat El Hachmi y Helena Maleno (23 de marzo).

Además, el 'Aula del pensamiento', con Karima Ziali, y el ciclo 'Perspectivas', con Ebbaba Hameida y Rubén Lasheras, invitan a reflexionar sobre la migración desde una mirada filosófica y política, con conferencias y debates sobre identidad, justicia social y diversidad.

Además, el invierno en Civican apuesta por el arte como medio para imaginar otros futuros posibles. La actuación 'Suin', de Inés Aubert, abre el trimestre (9 de marzo) con una mirada poética sobre el desplazamiento, mientras que el proyecto artístico 'Piano ma non piano' continúa su exploración colectiva en torno a la reconstrucción y la memoria desde el arte sonoro.

En el ámbito musical, el ciclo 'Enclave Fortissimo' trae nuevas colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Navarra, mientras que 'Pentagramas' y 'Paisaje sonoro' ofrecen propuestas contemporáneas como 'Gitarra Lekeitioak', con Joseba Irazoki y Amsia (21 enero), 'Seeing Is Forgetting', con los estadounidenses Elori Saxl y Henry Solomon (12 febrero), o 'La voz de los objetos rechazados'.

Los más pequeños serán protagonistas con talleres como 'Cuerpos que migran', 'Ciudad collage', 'Los materiales de los sonidos' o 'La casa que vuela', donde la creación artística y el juego abren espacios para pensar la convivencia desde la infancia.

También se renueva el programa 'Ecos', con sesiones de lectura en voz alta y laboratorios de palabras para distintas edades.

Desde una perspectiva más social, destaca la exposición 'La jaima que ilumina la humanidad', dedicada a la cultura saharaui, y la residencia artística 'Tejer futuro', con Cristian Soto, que trabajará con personas migrantes a través de la creación de joyas como expresión de identidad y memoria.

El programa 'SOStenibles' pondrá el acento en la justicia climática con la proyección del Goya 'Mariposas negras' y un debate con su director David Baute y representantes de Oxfam Intermón.

Todas las actividades se desarrollan en las instalaciones de Civican. La mayoría requieren inscripción previa a través de la web www.fundacioncajanavarra.es, en el teléfono 948 222 444 o presencialmente en el propio centro. Muchas propuestas podrán seguirse también en directo o en diferido a través del canal de YouTube de Fundación Caja Navarra.