Juantxo Skalari ensancha su ska, reta al tiempo infructuoso y desafía a la prisa: "Hay que sacudirse, buscar libertad"

Archivo - Juantxo Skalari y The Rude Band - PANDA ARTIST - Archivo

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juantxo Skalari ya ha presentado en sociedad 'El tiempo perdido', la secuela del universo Radical Park y quinto trabajo con La Rude Band, y lo hace conjugando un disco conceptual en el que elabora toda una oda al tiempo que se malgasta, desafiando a la prisa que nos domina y apelando a la conciencia de quien le escuche para invitarle a aprovechar cada tic y sacar todo el partido a cada tac.

Un disco donde, con el ska como premisa, explora de nuevo la black music y coquetea con rock, folk o latin rock para terminar deslizándose por un groove que cierra el álbum. Con producción de Emili Bosch --habitual de Rigoberta Bandini, Cala Vento o Gatibu--, el universo sonoro de Juantxo y su banda toca nuevos matices.

En entrevista con Europa Press, el navarro asegura que con 'El tiempo perdido Radical Park episodio 2' se mantiene la estructura cinematográfica de la propuesta, con una primera canción a modo de obertura que da la entrada a un álbum de ocho temas que terminar por ser redondo en su trayectoria de principio a fin.

A nivel conceptual, explica el artista, "se buscan diferentes conceptos espaciales" y toda la trayectoria de su carrera "está unida con diferentes espacios que unen una historia".

La materia prima sobre la que reside el disco radica en el paso del tiempo y el tiempo que se pierde. "Un disco conceptual" como contrapunto a la forma de consumirlo todo en la actualidad, "donde se busca todo lo contrario".

"Hay que tomarse un tiempo para escucharlo de principio a fin; en cada escucha se encuentran nuevos detalles", ha señalado.

Este disco, del que resalta el autor su "toque cinematográfico" que le brilla incluso en el título que lo enmarca en una segunda parte, quiere ir "más allá" de su predecesor "introduciendo instrumentos que orquestan", con una sonoridad auspiciada incluso en un melotrón, "un instrumento más propio de los años 60"; o con arreglos de metales.

Con la 'Sarrera' como obertura que "te podría llevar a pensar que es una intro de una serie televisiva", este primer tema funciona como cicerón de "nuevas sonoridades" que se deslizan en los siguientes tracks.

EMILI BOSCH, ALQUIMISTA DE LOS SONIDOS

Este trabajo cuenta con la producción de Emili Bosch, con quien compartió la idea inicial de que el ska fuera el punto de partida "para ir abriéndose a otros estilos de música" más allá de la génesis.

El trabajo mano a mano con Emili y con la banda ha hecho que este álbum haya sido "de los más divertidos" que ha grabado. Con el productor ha habido "un diálogo muy fluido" desde el principio. "Hemos caminado juntos en todas las texturas que le he querido dar".

A partir de una trayectoria musical de más de 30 años, su intención aquí y ahora era "buscar otros caminos e intentar sorprender al público" sin dejar de evolucionar, un espíritu que Emili "ha pillado a la perfección".

También Jordi Bosch, ingeniero de sonido, "ha tenido un trabajo súper importante" mezclando temas que en ocasiones han rozado las setenta pistas distintas. "Ha mezclado buscando los detalles de cada instrumentación de manera precisa".

A LA CONTRA DE LO INSTANTÁNEAO

La piedra angular sobre la que se impulsa este trabajo reside en el ansia por contrarrestar "un momento en el que lo instantáneo, la inmediatez" devoran al humano. "Ya no quedan momentos para ti mismo, a nivel social y económico esa inmediatez nos está llevando a un callejón sin salida. Ya no queda tiempo para nada. O estamos con el móvil, o estamos currando".

"La idea del álbum es que el oyente se tome el tiempo para escuchar el disco. Hay que reflexionar sobre el mundo, caminar hacia un futuro mejor, no dejarnos llevar por la inmediatez. Tenemos que tomar la iniciativa", defiende el artista.

La disposición de los temas que ilustran el disco propone un camino de ida y vuelta en lo rítmico, creciendo hasta tocar una cima a partir de la cual se exploran otros compases. "Empieza muy enérgico. Colocar cada canción ha sido un rompecabezas, porque a nivel rítmico hay muchas canciones que tienen muchas diferencias".

Se buscaba un disco "que rítmicamente llevara a otro camino, a explorar cosas nuevas, pero también encontrar una globalidad que tiene a veces mucha dificultad".

En todo caso, la propuesta de los directos será la de conjugar toda la obra de Skalari y su banda buscando "un equilibrio" para que la gente pueda además escuchar el nuevo disco y se vaya "satisfecha". "Tocaremos el disco y lo iremos combinando con diferentes hits de todas las épocas".

DISCO SOBRE EL TIEMPO QUE SE TOMA SU TIEMPO

Una vez presentado, el disco no quiere dar "un golpe inmediato" y sí "posicionarse con el paso del tiempo". Aún así, agradece la "buena recepción" y asegura que está llegando a gente que aún no seguía a la banda. "Los fans de siempre dicen que es un discazo. A los que no, recomiendo que escuche el álbum en la primera toma y que luego vaya a divertirse a los directos. Son pura diversión".

Como manual de instrucciones, recomienda reflexionar y masticar el disco en casa y después ir al concierto "a pasarlo bien y dejarse llevar".

LATINOAMÉRICA, A LA ESPERA

Aunque la gira está comenzando, el fandome latinoamericano de la banda puede estar tranquilo, porque se diseñará también gira al otro lado del Atlántico.

"En Latinoamérica hay otro rollo en este género, la afición es un poquito más grande, son mucho más melómanos, es todo como multiplicado por 20" relata.

Antes de programar gira en Latinoamérica, queda todavía tela por cortar en España. "Todavía no hemos anunciado todas las fechas pero tenemos un montón hasta final de año. El futuro, ya veremos, pero ha Skalari para rato".

CRÍTICA POLÍTICA

A Juantxo le da tiempo para meterse en política con su tono crítico y hacer una radiografía fugaz de la situación actual. "Hoy todo funciona por la economía. Hay tres potencias mundiales y Estados Unidos está perdiendo su hegemonía, por eso intenta arrasar todo lo que está a su paso. Y luego, nos quieren vender algo que no es real".

Y es que, aunque se quieran vender las sucesivas guerras "como luchas por la libertad de no sé qué", la verdad que esconden es que un país norteamericano "quiere mantener su hegemonía y su poder". Y, pese a todo ello, "no protestamos lo suficiente y nos dejamos llevar". "Hay que intentar sacudirnos todo eso, si no lo hacemos es porque no tenemos tiempo para nosotros mismos".

En este punto, pone sobre el tablero la estadística comprobada de que los jóvenes se emborrachan menos. "Ya no necesitan evadirse, ya están enganchados y manipulados, pero hay que intentar sacudirse y buscar esa libertad para intentar distinguir cuál es la verdad y cuál no".

FECHAS CONFIRMADAS

Tras los primeros conciertos y una vez el disco ha engrasado la máquina del directo, Juantxo Skalari y La Rude Band tienen su primera cita en el calendario este viernes en Madrid, en una Sala But donde quedan las últimas entradas.

Torrelavega será la siguiente parada el sábado 21. Ya en abril, en el amparo del A Candeloria Fest, Lugo será el escenario el día 11; y el 18 será el turno del Bonus Track Fest de Durango.

El Kalagurri Rock Festo de Calahorra apunta fecha el 8 de mayo; el 9 de mayo tocarán en la Sala Marea Rock de Alicante; y el 15 de mayo en Vitoria, en el Bat Batean Fest. Mayo terminará con otro pase el día 29 o 30 en Valdecín (Cáceres), en el marco del Bellota Rock. Ya en julio esperan Venta de Baños, Palencia (día 4) y Adra, Almería (en el Juergas Rock, del 6 al 8).

Más allá de estas fechas destacadas, Juantxo y la banda ya planea seguir salpicando el calendario de nuevas fechas por todo el país.