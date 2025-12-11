Julio Mazarico, nuevo responsable de programación de Filmoteca de Navarra

Alberto Cañada y Julio Mazarico. - FILMOTECA DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Julio Mazarico, productor, director y guionista originario de Tudela, será el nuevo responsable de programación de la Filmoteca de Navarra, integrada en la sociedad pública de Gobierno foral NICDO.

Formado en Ingeniería Industrial, Mazarico tiene una extensa trayectoria en el sector de las tecnologías de la información y, en los últimos diez años, con especial énfasis en las áreas de producción, formación audiovisual, y dirección y guion. Al frente de la productora Escorzo Films, y desde su estudio de formación y producción audiovisual, ha centrado su trayectoria profesional en la realización de todo tipo de piezas audiovisuales; desde documentarles hasta formatos corporativos, pasando por spots publicitarios, cortometrajes de producción propia, largometrajes y proyectos formativos relacionados con el lenguaje audiovisual.

Entre sus producciones hay más de una veintena de 20 cortometrajes, como Botones (2008), Volver a nacer (2015) e Infiltrados (2017), seleccionados y premiados en festivales nacionales e internacionales.

En 2016 coescribió su primer largometraje, El viaje de Unai, dirigido pro Andoni Canela; y en 2021 estrenó su primer largometraje de ficción, Surcos, que puede verse en Filmin y se estrenó en salas comerciales, además de resultar seleccionado en festivales nacionales e internacionales.

Su última obra, Voces del silencio (2025), es un cortometraje documental sobre el suicidio y su falta de visibilidad social, estrenado en marzo de este año.

Además, desde 2012 Julio Mazarico preside el Cineclub Muskaria de Tudela -asociación cultural que organiza certámenes como el Festival Ópera Prima de la capital ribera o la Muestra de Cine Español, que atesoran más de dos décadas de historia-.

RELEVO AL FRENTE DE LA PROGRAMACIÓN DE FILMOTECA DE NAVARRA

Mazarico sustituye al frente de la programación de Filmoteca de Navarra a Alberto Cañada, quien se ha ocupado de esta función desde el año 2011 y que se jubilará en el primer trimestre de 2026.

La trayectoria de Alberto Cañada, periodista de formación, en el ámbito del cine y el audiovisual navarro también es extensa. Se remonta a su faceta como crítico de cine en Diario de Navarra entre 1984 y 1991; a su presidencia del Cine Club Lux durante 21 años -entre 1990 y 2011- y también le ha permitido adentrase en el ámbito de la escritura, en el que es autor de varios libros sobre las salas de cine de Pamplona o sobre el cine en la capital navarra durante la Segunda República y la Guerra Civil.

Al frente de la programación de la Filmoteca, ha impulsado numerosos ciclos temáticos -'Cine imprescindible', 'Arquitectura y cine'; sobre países, sobre directores; 'Foco Punto de Vista', vinculado al festival homónimo de cine documental; 'Zinema Beach' y 'Rooftop Cinema', en Baluarte; o la programación de cine negro del Festival Pamplona Negra- y promovido la colaboración con numerosas entidades como Ateneo Navarro, Aditech, Carné Joven Navarra, etc.

Durante su etapa como responsable también se ha ampliado la programación de cine -siempre en versión original- en otras localidades navarras, con el programa Filmoteca por Navarra, en las casas de cultura de Tafalla, Burguete o Alsasua, entre otras localidades. Cañada también ha sido impulsor de una colección de libros sobre figuras desconocidas del cine navarro, que repasa diez biografías. La última de ellas dedicada a Antonio Abad Ojuel, periodista y guionista tudelano, presentada el pasado mes de octubre en la sala de proyecciones de Filmoteca de Navarra, situada en el edifico de la Biblioteca de Navarra.