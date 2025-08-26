Julio terminó con una recaudación por parte de la Hacienda Foral de 2.685 millones de euros

Archivo - La Hacienda Foral inicia obras en las oficinas de la calle Esquíroz de Pamplona - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra acumulada hasta el mes de julio alcanza los 2.685,8 millones de euros, frente a los 2.509,3 millones ingresados en el mismo periodo de 2024. Esto supone un aumento interanual del 7%, resultado tanto de un incremento de la recaudación íntegra acumulada del 6,6%, como de un crecimiento del 5,7% en las devoluciones efectuadas.

En julio, la recaudación íntegra acumulada se ha situado en 3.911,7 millones de euros, procedentes principalmente de impuestos no periódicos y de los vencimientos mensuales de retenciones de trabajo, capital e IVA devengados en mayo. En cuanto a las devoluciones, alcanzan los 1.225,9 millones de euros, manteniendo su calendario habitual, con el IVA como partida más destacada. Todavía se siguen efectuando, aunque de manera residual, devoluciones correspondientes a la Campaña de la Renta 2024.

En resumen, la recaudación líquida tributaria en julio asciende a 2.685,8 millones de euros, lo que supone un 49,3% de ejecución respecto al presupuesto anual de ingresos, fijado para 2025 en 5.443,7 millones de euros.

EVOLUCIÓN POR FIGURAS IMPOSITIVAS

Analizando la evolución por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos asciende a 1.324,1 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 2,8%. En cambio, los impuestos indirectos suman 1.342,8 millones de euros, con un incremento del 19%. Por su parte, las tasas y otros ingresos recaudan 18,9 millones de euros.

En cuanto a los principales impuestos, el IRPF presenta unas cifras de recaudación por gestión directa acumulada de 1.045 millones de euros, un 4,9% menos que en 2024. La causa principal, ha informado el Gobierno en una nota, está en una cuota diferencial más negativa que el año anterior, derivada de un mayor volumen de devoluciones en la campaña de IRPF 2024, con 347 millones devueltos este año. Las retenciones de trabajo y las de capital presentan "un buen comportamiento", con incrementos del 7,4% y del 5,1% respectivamente.

El Impuesto de Sociedades, con una recaudación acumulada de 89,2 millones de euros, registra una caída interanual del 13,4%, debido principalmente a una cuota diferencial del IS más baja. No obstante, la recaudación de la campaña de este impuesto se reflejará en el mes siguiente. Al igual que en el IRPF, se subraya el "buen comportamiento" de las retenciones de capital, ha añadido el Ejecutivo.

La recaudación por gestión directa de IVA ha experimentado un importante aumento del 95,6%, pasando a 260,6 millones, frente a los 133,1 millones de euros acumulados en el mismo período del año anterior. La menor recaudación del ejercicio anterior estuvo vinculada a cambios en las cifras de empresas de titularidad estatal y a un mayor volumen de devoluciones que en el presente año.

Por su parte, los Impuestos Especiales han crecido un 2,7%, con un total de 260,4 millones de euros. Dentro de este apartado destaca el Impuesto sobre la Electricidad, que ha pasado de 7,3 millones en 2024 a 14,5 millones en 2025, tras la eliminación de las medidas anticrisis. También sobresale el impuesto sobre las labores del tabaco, con un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a los ajustes fiscales con el Estado, la liquidación se efectúa al final de cada trimestre, de modo que los importes reflejados corresponden a lo contabilizado en junio. Con ello, la recaudación por gestión directa de la Hacienda Foral representa el 69,8% del total acumulado a julio.