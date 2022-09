La Justicia estudia el contrato de patrocinio entre el Ayuntamiento de Pamplona y Osasuna, que el club defiende

Osasuna señala que, si bien una condena le imposibilitaría recibir ayudas a partir de 2024, no es el caso del contrato de patrocinio

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Atlético Osasuna ha informado este viernes de que ha recibido una providencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Pamplona mediante la cual se envía al juzgado de instrucción competente el convenio de patrocinio firmado entre el club y el Ayuntamiento de Pamplona. El objetivo es estudiar si dicho convenio supone el quebrantamiento de la condena que recayó sobre el club por la gestión de directivas anteriores y que le impide recibir subvenciones y ayudas públicas.

Osasuna ha defendido que se trata de un "un convenio publicitario absolutamente transparente" y que incluye contrapartidas concretas para el Ayuntamiento. "Las subvenciones, por definición, no conllevan contrapartidas concretas asociadas, por lo que el club entiende que en ningún caso puede hablarse de subvención o ayuda pública y, por lo tanto, no existe quebrantamiento alguno de una condena que, además, se encuentra suspendida en estos momentos por la Audiencia Provincial", ha afirmado.

El club ha explicado que fue condenado, en una causa iniciada por la gestión de directivas anteriores, a la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social a partir del 1 de junio de 2024.

Osasuna presentó una solicitud de indulto y durante la tramitación del mismo pidió a la Audiencia Provincial la suspensión del cumplimiento de la pena, que le fue concedida el 19 de mayo de este año, "por lo que dicha condena no es efectiva en estos momentos ni lo será hasta que se resuelva el indulto solicitado por el club". "En todo caso, la sanción no podría empezar a aplicarse hasta 2024 y Osasuna no ha percibido en la actualidad ninguna cantidad con cargo tampoco a 2024 o años posteriores", ha afirmado.

Al margen de esto, la condena imposibilita que el club reciba subvenciones o ayudas públicas, "no siendo el caso del convenio de patrocinio firmado con el Ayuntamiento de Pamplona", ha señalado el club. "Dicho convenio regula mediante un pliego público un acuerdo publicitario, que es algo muy diferente a una subvención o una ayuda pública. Dicho contrato de patrocinio recoge de manera muy clara, tal y como comunicaron tanto Osasuna como el Ayuntamiento de Pamplona en su día, las contrapartidas que adquiere el Ayuntamiento para la promoción de la imagen de la ciudad", ha explicado.

Así, Osasuna se comprometía, entre otras cuestiones, a colocar el logo del Ayuntamiento de Pamplona en seis vomitorios del estadio de El Sadar, y a incluir publicidad del consistorio en sus redes sociales antes de cada partido como local y también en el autobús del primer equipo. Todos esos soportes cuentan ya desde hace semanas con dicha publicidad. Además, el acuerdo publicitario incluye la participación de jugadores en actos municipales, abrir el estadio para visitas organizadas por el Ayuntamiento, la celebración de una escuela de fútbol con grupos de Coworkids, la cesión de instalaciones para eventos municipales y entrega de localidades para una decena de partidos.

"Precisamente el pasado miércoles se reunió en el Ayuntamiento de Pamplona la comisión de seguimiento del convenio para evaluar el grado de cumplimiento del mismo, mostrando el consistorio su satisfacción por las contrapartidas que ya han sido activadas", ha asegurado Osauna.

El acuerdo con el Ayuntamiento, que se extiende por tres temporadas, incluye el pago al club de 82.644 euros más IVA por cada una de esas tres campañas, 100.000 euros en total. "Las subvenciones, por definición, no conllevan contrapartidas concretas asociadas, por lo que el club entiende que en ningún caso puede hablarse de subvención o ayuda pública y, por lo tanto, no existe quebrantamiento alguno de una condena que, además, se encuentra suspendida en estos momentos por la Audiencia Provincial", ha añadido.

Finalmente, el club ha afirmado que Osasuna "ha venido realizando en los últimos ocho años un trabajo incansable por perseguir los delitos cometidos por directivas anteriores, reparar el daño sufrido y limpiar la imagen de la entidad". "Ha sido, sin duda, un trabajo muy complejo que ha involucrado a muchas personas y áreas de la entidad y que ha permitido reconstruir el club hasta situarlo en la privilegiada situación que hoy ocupa. Osasuna es a día de hoy un club absolutamente cumplidor en todas y cada una de sus obligaciones legales y tributarias, como no puede ser de otra forma. Esa ha sido históricamente una de las señas de identidad de Osasuna y lo debe seguir siendo en el futuro una vez superada una de las etapas más negras de su historia", ha asegurado.

Asimismo, el club ha reivindicado "con orgullo" su "derecho a ser imagen de Pamplona y Navarra en el mundo y hacerlo, como es el caso, mediante un convenio publicitario absolutamente transparente que regula de forma muy detallada todas las contrapartidas que ofrece el club y que evidentemente tienen su valor en el mercado publicitario". Osasuna ha lamentado "el daño que esta decisión judicial" causa a su imagen y se ha mostrado "convencido, por los motivos expuestos anteriormente y que ya ha trasladado al Juzgado de lo Penal número 2, de que no existe quebrantamiento de condena alguno".