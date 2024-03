LAB critica que el Gobierno foral no tiene "un compromiso firme" para la "publificación" del servicio de cuidados

Reclama un sistema público de cuidados, reducir la jornada laboral y "dignificar" las condiciones laborales en el sector



PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

LAB ha criticado que en el Gobierno de Navarra "no existe un compromiso firme para la publificación" de los servicios de cuidados poniendo como ejemplos unos Presupuestos "insuficientes" y la falta de un convenio para las trabajadoras de las residencias.

Más de un centenar de mujeres, convocadas por el sindicato, se han concentrado este viernes por la mañana frente al Palacio de Navarra alrededor de una pancarta con el lema 'Reconocimiento y reparto de los cuidados', con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

En declaraciones a los medios de comunicación, Irune Costa, de Servicios Privados de LAB, ha asegurado que "el sistema actual de cuidados ha colapsado ya que se ha sostenido a costa de la explotación de las mujeres y la privatización del sector, lo cual hace que las trabajadoras estén cada vez en condiciones más precarias".

Ha afirmado que esta situación "no es casualidad" y "tiene responsables", entre ellos "las instituciones, más en concreto los partidos políticos que forman o que están en el poder en estas instituciones". Y les ha llamado a "responsabilizarse políticamente ante el acuerdo social que creó el movimiento feminista junto con otras organizaciones y sindicatos".

La representante de LAB ha recordado que el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) "elaboró un Pacto por los Cuidados" que ha considerado "bastante insuficiente" porque el Gobierno de Navarra "una vez más ha delegado" en esta entidad "a sabiendas de que no tiene ninguna competencia para establecer estas medidas reales".

Por otro lado, ha señalado que "este pacto no se ha creado en la mesa interinstitucional que pide el movimiento feminista y por lo tanto no ha sido contrastado con el movimiento feminista y en consecuencia con el pueblo". Además, ha criticado que "no propone medidas en cuanto a una publicación" del servicio de cuidados.

Irune Costa ha considerado que el Ejecutivo foral, "ante esta situación, no se ha responsabilizado como es debido" y ha puesto como ejemplo "tanto los Presupuestos insuficientes que han presentado o que las trabajadoras de residencias no tengan hoy en día un convenio".

Así las cosas, LAB ha apostado por "desarrollar un sistema público comunitario de cuidados" para "acabar con la privatización". "El cuidado no puede ser un negocio" y debe "garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas", ha reivindicado. Igualmente, ha reclamado "reducir la jornada laboral y plantear más medidas de conciliación y corresponsabilidad"; "dignificar las condiciones de las trabajadoras de cuidados", y un "reconocimiento social, político y económico de la deuda patriarcal".