Laboral Kutxa estima que la economía navarra cerrará 2023 con un crecimiento del 1,5%, algo inferior a la media española

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del departamento de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, ha presentado este martes, en una jornada, el informe de la Economía Navarra Laboral Kutxa, un estudio que estima que la economía en la Comunidad foral cerrará este año 2023 con un crecimiento del 1,5 por ciento, mientras que sería del 2 por ciento en España.

En cuanto al empleo, señala que las previsiones son de un crecimiento en este año del 1,3 por ciento en Navarra, un punto más en España. La tasa de paro en la Comunidad foral se calcula en el 10,2 por ciento, en el 12,2 en el conjunto del país. En relación al IPC, el informe determina que se cerrará el año en Navarra con un crecimiento del 3,9 por ciento, del 4 por ciento en España.

Según el estudio de Laboral Kutxa, el cierre de 2023 supone una corrección al alza con respecto a sus previsiones de diciembre de 2022 en cuanto al PIB. Destaca además un "buen comportamiento" del mercado laboral con creación de empleo y bajada de la tasa de paro. En cualquier caso, el escenario es de "incertidumbre".

El informe de la entidad financiera recoge que el perfil de crecimiento trimestral de Navarra a lo largo de los cuatro últimos trimestres ha sido 0,5, 0,8, 0,3 y 0,3, por lo que "salvo el cuarto trimestre de 2022 el comportamiento de la economía navarra ha sido menos dinámico que el de la española". "En el segundo trimestre de 2023 muestran debilidad las exportaciones por el lado de la demanda y la industria por el lado de la oferta", añade.

Madariaga ha señalado que en la Comunidad foral, en términos PIB, "vemos una desaceleración a tasas razonables". Ha añadido que, por el lado de la oferta, el sector que "peor comportamiento presenta es el sector industrial" y que el de Servicios es un sector que está creciendo. Sobre el mercado laboral, ha indicado que "el paro está disminuyendo y la tasa de paro la tenemos en mínimos".

AÑO "NO EXENTO DE DIFICULTADES"

El director territorial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena, ha señalado que "2023 está siendo un año no exento de dificultades" y ha comentado que "a partir del segundo semestre, la debilidad del sector industrial ha sido la nota características" y que "tras el tercero, sin que el sector industrial termine de repuntar, es el sector Servicios el que empieza a mostrar síntomas de agotamiento".

Ello, ha continuado, "acompañado de una política monetaria restrictiva" y donde "el protagonista económico sigue siendo la inflación". "Una inflación persistente que amenaza con llevar las economías a la recesión, si las medidas monetarias siguen endureciéndose o si se mantienen durante un periodo prolongado", ha expuesto Cortajarena.

En la jornada ha intervenido el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, que ha señalado que las previsiones de cierre para este año desde el Ejecutivo son "por encima del 1,4%, será un poco mayor", y ha recordado que "el perfil de crecimiento en el primer semestre ha sido bastante contenido y para el segundo semestre también hay señales de enfriamiento de la actividad".

En cuanto a las previsiones para 2024, Arasti ha indicado que "seguiremos en ese contexto económico muy complicado". "Todo es incertidumbre, está sujeto a las tensiones geopolíticas y dentro de ese marco esperamos que la inflación se mantenga en niveles elevados el próximo año", ha dicho, para añadir que "el repunte del precio del petróleo se intensificará aún más y no hay que perder de vista las olas de calor que tensionan el precio de los alimentos".

"Aunque el ciclo de subidas de los tipos parece que ha llegado a su fin, me hubiera gustado que no se hubiera esperado tanto para las bajadas, por lo que no se esperan bajadas hasta el segundo semestre y los tipos seguirán elevados durante este año", ha expuesto el consejero, quien ha señalado que "no tenemos que perder de vista el deterioro de las perspectivas económicas de la Eurozona, lo que supone un lastre para la recuperación del sector exterior".

José Luis Arasti ha manifestado que "las previsiones para 2024 contemplan una moderación del crecimiento del PIB". Se espera, ha dicho, "un periodo de crecimiento modesto de la actividad y moderación en el ritmo de la creación de empleo, pero siempre hablamos de tasas positivas".

Por su parte, el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha destacado que hay "retos inéditos para la industria". "Tenemos todos los retos sobre la mesa, es una revolución, lo afrontaremos", ha comentado, para destacar por ejemplo que hay una empresa que va a invertir mil millones en su fábrica de la Comunidad foral, en referencia a Volkswagen Navarra, y ha destacado que "el coche eléctrico se va a hacer". "Tenemos el potencial para llevar a cabo la transición y podemos hacerlo", ha señalado.