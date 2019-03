Laparra dice que la brecha salarial se está reduciendo frente a las críticas de UPN

Publicado 07/03/2019 10:38:38 CET

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra ha afirmado que la brecha salarial entre hombres y mujeres se está reduciendo en la Comunidad foral, frente a las críticas de UPN, que ha considerado que ésta ha sido una "legislatura perdida" en esa materia.

Laparra, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, ha afirmado que "las cosas no van a peor sino todo lo contrario". "Lo que dice el Instituto Nacional de Estadística es que de 2015 a 2016 en Navarra bajó la brecha salarial y en España subió. Desde 2008 a 2013 la brecha salarial aumentó cinco puntos en Navarra, y de 2013 a 2016 bajó cinco puntos", ha afirmado.

Sin embargo, Laparra ha reconocido que "la brecha salarial es muy importante" en la Comunidad foral, pero ha destacado que Navarra es "la cuarta comunidad en la que las mujeres tienen mejores salarios de España". Además, ha apuntado que "Navarra es una comunidad más industrial y en la industria los salarios son mayores y los empleos están más masculinizados".

El vicepresidente del Ejecutivo ha afirmado que "dentro de una estrategia transversal de abordar las desigualdades de género, el Gobierno ha planteado todo una serie de medidas encaminadas a aumentar el empleo de las mujeres, a aumentar el acceso de las mujeres a los sectores mejor remunerados y a mejorar las condiciones salariales de los sectores más feminizados".

Ha citado algunas medidas como la obligación de las entidades locales de contratar a un 50 por ciento de mujeres en el empleo social protegido. También ha señalado que en todos los programas de apoyo a la contratación del Servicio Navarro de Empleo "hay más subvenciones para las mujeres respecto de los hombres".

La parlamentaria de UPN Ana San Martín ha solicitado al Gobierno "medidas concretas" y ha afirmado que "la sociedad entiende que ha sido una legislatura perdida del Gobierno en materia de brecha salarial". "Los distintos sindicados y la asociaciones de mujeres empresarias han ido marcando las diferencias reales que existen. Se mire la tasa de paro, si mire la tasa de actividad o se mire la tasa que se mire, las mujeres estamos en precario o desde luego con una diferencia tremenda respecto a los hombres", ha señalado.

A continuación, ha afirmado que Laparra "no sabe cómo abordar el problema" y ha apuntado que "no se ha elaborado ningún plan de empleo femenino". "Necesitamos un proyecto serio, fuerte y consensuado con todas las partes para reducir la brecha salarial, y desde luego lo que sabemos es que este Gobierno no lo está haciendo", ha indicado.