Libertad con orden de alejamiento para el presunto responsable de apuñalar a su padre en Berriozar

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La juez de guardia ha dejado en libertad con orden de alejamiento de 500 metros durante la tramitación de la causa al presunto responsable de apuñalar a su padre en Berriozar y que está siendo investigado por un delito de malos tratos y otro de lesiones.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, esta es la medida que ha solicitado la fiscalía y a la que no se ha opuesto la defensa. El padre no ha querido interponer denuncia alguna y el hijo, que se ha acogido a su derecho a no declarar, se va a ir a vivir a un pueblo cercano con un pariente.

Los hechos se remontan a las 20.30 horas del martes, cuando Policía Foral recibió el aviso de la agresión presuntamente del joven a su padre en un domicilio de la calle Las Lavanderas de Berriozar.

El joven huyó y se encontraba en paradero desconocido hasta que se ha entregado esta pasada noche cuando, sobre las 00.12 horas, Guardia Civil ha avisado a la Policía Foral de que habían detenido, tras entregarse, al presunto autor de la agresión con arma blanca a su padre. El Instituto Armado trasladó tanto al joven detenido como las diligencias a la Policía Foral, que se encarga del atestado del caso, según han informado fuentes de la Policía Foral.