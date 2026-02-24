Licitada la gestión y explotación del centro de piragüismo y el bar-restaurante del Molino de Caparroso

Molino de Caparroso. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación de la gestión y explotación del local municipal Molino de Caparroso. La licitación se realiza mediante procedimiento de adjudicación abierto sin publicidad comunitaria, por el período de 1 de marzo de 2026 a 28 de febrero de 2030, ambos incluidos, e incluye el centro de piragüismo y el bar-restaurante. El periodo se ajustará en función de la fecha de adjudicación del contrato.

La licitación permitirá otorgar una nueva concesión administrativa, por importe de 72.663,39 euros para el periodo entre marzo y diciembre de 2026; 87.196,73 euros para cada uno de los años 2027, 2028 y 2029; y 14.532,79 euros para el periodo enero-febrero de 2030. El total previsto es de 348.786,92 euros, IVA incluido. La instalación la ha gestionado, desde julio de 2020 y hasta el pasado 31 de diciembre, el Club de Piragüismo Pamplona.

Las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Pamplona ubicadas en calle Mayor nº 2, planta baja; calle Descalzos, nº 72-2ª planta; calle Monasterio de Irache, nº 2, planta baja; avenida del Ejército nº 2, 5ª planta; y calle Zapatería, nº 40, planta baja. También podrán presentarse en las oficinas de Correos, o en cualquiera de los demás lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a excepción del Registro electrónico, por no poder garantizar a través de este medio el secreto de las proposiciones.

Las personas licitadoras podrán solicitar por escrito al correo electrónico deporte@pamplona.es aclaraciones sobre el contenido del Pliego. Dichas aclaraciones serán contestadas hasta tres días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, el 11 de marzo de 2026. Las preguntas y respuestas serán publicadas en el Portal de Contratación de Navarra.

La adjudicación contempla criterios cuantificables mediante fórmulas, valorados con hasta 55 puntos. Entre estos criterios se encuentra la oferta económica, que se valora con hasta 30 puntos; los criterios sociales, hasta 10 puntos, por contratación con Empresas de Inserción y/o Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, y/o empresas o entidades de economía social; material deportivo para la navegación, hasta 10 puntos; y la oferta gastronómica, hasta 5 puntos.

Los criterios cualitativos, hasta 45 puntos, incluyen el programa de actividades y servicios deportivos, valorado con hasta 25 puntos, en función de Programa Municipal Arga Vivo - Arga Bizirik (10 puntos), el Programa Municipal de Piragüismo Recreativo (10 puntos) y la implantación voluntaria de las estrategias de Ejercicio Físico Cuantificado y/o Recompensado (EFCR) y de fomento del Encaminamiento Deportivo denominada 'La Puerta de Atrás - Atzeko Atea' (5 puntos). El resto de criterios cualitativos son la gestión de la instalación, con 10 puntos, y la propuesta para la prestación y gestión del servicio del bar-restaurante, con 10 puntos.