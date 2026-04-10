Licitada una nueva fase en la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien

Desmonte entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha licitado una nueva fase en la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien. El proyecto comprende la excavación del desmonte situado entre los viales de acceso a los polígonos industriales (puerta 3 y puerta 4) incluido en el Proyecto Básico de la Línea Ferroviaria entre ambos polígonos.

La obra tiene un precio de licitación de 7,12 millones de euros (IVA incluido) y comprende el segundo lote de obras enmarcado en el Proyecto Básico de la 'Línea Ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien' en el ámbito comprendido entre los puntos kilométricos 2,010 y 2,663 de la variante ferroviaria. La actuación supone la excavación general de este desmonte común con una longitud de 653 metros.

El proyecto básico del que forma parte la presente actuación está impulsado por el Gobierno de Navarra para "la mejora del transporte de mercancías por tren, incentivar la movilidad sostenible y promover el desarrollo de los polígonos industriales de la Comarca de Pamplona", destaca el Ejecutivo foral en un comunicado.

Las máquinas trabajan desde el pasado mes de enero en las obras de reposición de los viales de acceso a los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien (puerta 3 y puerta 4), actuación que se engloba en el proyecto de construcción de la línea ferroviaria entre ambos enclaves industriales. La obra, que tiene un coste de adjudicación de 7,5 millones (IVA incluido), prevé su finalización en julio de 2026.

Actualmente se está ejecutando la construcción de dos nuevos puentes de acceso con el objetivo de garantizar la continuidad del tráfico rodado durante la ejecución del trazado ferroviario y una vez finalizado este. El primer tramo incluye un paso superior de 156 metros de longitud, mientras que el segundo prevé un paso superior de 57 metros. Ambas infraestructuras dispondrán de cuatro carriles de tres metros de anchura y dos arcenes asegurando así la capacidad y funcionalidad de los accesos a los polígonos industriales.

"COMPETITIVIDAD, CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD"

El Gobierno de Navarra considera "prioritaria" esta actuación por motivos de "competitividad, conectividad y sostenibilidad". Así, por un lado, busca "fortalecer el peso de la industria navarra en la economía y el desarrollo de la Comunidad". También que las empresas "puedan transferir una gran parte de del transporte actual y futuro de mercancías al ferrocarril, así como ser facilitadores de esta este cambio a través de espacios logísticos".

Por otro lado, la sostenibilidad da continuidad al objetivo del Ejecutivo foral para "reducir de manera ostensible las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y mejorar la eficiencia energética tanto de la industria como de las infraestructuras navarras".

Dicha obra se alinea con el objetivo en torno al impulso del transporte de mercancías por tren para que Navarra alcance el 10% en el año 2030, superando el 4% actual.