Licitada la regeneración de la regata del Barranco de Txinosta para mejorar el entorno del Palacio de Arce

Archivo - Imagen del Palacio de Arce. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha licitado las obras para la regeneración del cauce del Barranco de Txinosta y la construcción de una pasarela peatonal sobre el mismo con el objetivo de mejorar el entorno del Palacio de Arce y hacerlo más accesible. La obra tiene un valor de 63.455 euros y busca conectar el Palacio de Arce y la Casa del Ermitaño para ofrecer un mejor servicio a los y las visitantes.

La actuación sobre la regata consiste en la restitución del cauce debido a que con el paso del tiempo ha perdido capacidad a causa de sedimentaciones de terrenos arrastrados, además del uso y paso de animales y vehículos. El estado actual del barranco hace que, en episodios de precipitaciones relativamente normales, el cauce del Txinosta se desborde ocasionando la inundación de la planta baja y de la plaza exterior del Palacio de Arce, ha informado el Gobiero foral.

De cara a mejorar la experiencia de los usuarias que visiten el entorno del embalse de Nagore, así como el Palacio de Arce, la actuación contempla la construcción de una pasarela peatonal de 7,5 metros de longitud y 2,7 de ancho que salve la regata. Esta estructura unirá el palacio con la Casa del Ermitaño, un edificio que servirá como punto de información para visitantes.

Esta actuación complementa la rehabilitación de este conjunto histórico del siglo XVI para fomentar el desarrollo local y el turismo en la zona del área recreativa de Arce-Nagore.